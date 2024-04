Sắp khan hiếm căn hộ có giá dưới 50 triệu/m2 tại TP.HCM

Tốc độ phục hồi phân khúc căn hộ tại TP.HCM vẫn chậm

Trong quý I/2024, các hoạt động khởi công, động thổ, kick-off, mở bán… đã bắt đầu quay trở lại trên phạm vi toàn quốc với đa dạng quy mô, phân khúc và giá bán. Có thể thấy, thị trường bất động sản đang đi qua vùng đáy, chuẩn bị bước vào giai đoạn sôi động hơn.



Tuy nhiên, phân khúc căn hộ tại TP.HCM có tốc độ tăng trưởng vẫn chậm. Dữ liệu của Dat Xanh Services cho thấy thị trường căn hộ tại TP.HCM đang tăng trưởng chậm hơn so với thị trường căn hộ Hà Nội.

Cụ thể, về nguồn cung, trái ngược với thị trường căn hộ Hà Nội, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM trong quý I/2024 có sự sụt giảm đáng kể. Theo đó, các tháng đầu năm chỉ có khoảng 690 sản phẩm mới được công bố ra thị trường đến từ các dự án The Aurora, Homyland Riverside , The Privia, Celadon City... giảm 1/3 so với cùng kỳ quý I/2023.

Thị trường bất động sản được đánh giá đang đi qua vùng đáy. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, tuy nguồn cung thấp song các sản phẩm căn hộ tại TP.HCM lại đa dạng giá bán ở hầu hết các phân khúc. Trong đó, phân khúc C ghi nhận mức giá bán từ 35-50 triệu/m2 (tăng 10-15% so với cùng kỳ); phân khúc B với giá bán từ 50-80 triệu/m2 (tăng 5-7% so với cùng kỳ); phân khúc A ghi nhận mức giá bán tăng đột biến từ 80-125 triệu/m2 (tăng 20-30% so với cùng kỳ) và phân khúc A+ mức giá lên đến 300 triệu/m2 và được duy trì ổn định so với quý 1/2023.

Riêng về tỷ lệ hấp thụ, dữ liệu cho thấy tỷ lệ hấp thụ các sản phẩm căn hộ tại TP.HCM có tỷ lệ thấp hơn Hà Nội song đã có sự tăng trưởng so với cùng kỳ 2023 từ 1,25-1,5 lần, đạt tỷ lệ hấp thụ chung vào khoảng 25-30% trong quý 1/2024. Tỷ lệ hấp thụ tốt nhất nằm ở các sản phẩm có giá bán trên dưới 50 triệu/m2…

Trước đó, theo báo cáo thị trường các tháng đầu năm của DKRA Group, nguồn cung mới 2 tháng đầu năm của phân khúc căn hộ chỉ bằng 66% so với cùng kỳ, tập trung giai đoạn trước Tết Âm lịch, phân bổ chủ yếu tại TP.HCM và một số tỉnh giáp ranh. Đáng chú ý, lượng tiêu thụ nguồn cung mới tiếp tục giảm, giảm đến 53% so với cùng kỳ.

Căn hộ tại TP.HCM đang trên đà tăng giá. Ảnh: Gia Linh

Trong đó, phân khúc căn hộ hạng B chiếm 76% nguồn cung và 93% lượng tiêu thụ mới toàn thị trường, tập trung hầu hết tại khu Tây - TP.HCM. Mặt bằng giá bán sơ cấp không có nhiều biến động, ghi nhận mức tăng 3-6% ở một số dự án tại TP.HCM có pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng, bàn giao nhanh chóng. Giá bán căn hộ mới cao nhất trong thời gian qua tại TP.HCM là 82 triệu đồng/m2, còn thấp nhất là 52,5 triệu đồng/m2.

Ông Phạm Anh Khôi - Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính Bất động sản Dat Xanh Services dự báo thời gian tới, các sản phẩm căn hộ tại TP.HCM có mức giá dưới 50 triệu/m2 sẽ không còn nhiều, giống như thị trường Hà Nội tại thời điểm hiện tại.