Sắp xây sân bay hơn 100.000 tỷ đồng, Đồng Nai ra mắt tổ cảnh sát bảo đảm an ninh trật tự

Sáng 2/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra mắt Tổ công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ triển khai Dự án sân bay Long Thành. Tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự gồm 50 cán bộ, chiến sĩ sẽ nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn khu vực sân bay Long Thành.

Ra mắt tổ công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại sân bay Long Thành

Đặc biệt, tổ công tác sẽ được Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp tham gia điều hành, chỉ đạo.

Tổ này có nhiệm vụ, tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh tổ chức thực hiện công tác vũ trang cơ động, tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại các tuyến giao thông, địa bàn khu vực triển khai thực hiện dự án sân bay Long Thành. Trực tiếp chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối tại khu vực xây dựng sân bay.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói: "Việc Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thành lập Tổ công tác, là một sáng kiến kịp thời, cần thiết và có ý nghĩa. Nhằm hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện thực hiện dự án sân bay quốc tế Long Thành".

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Tổ công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với lực lượng công an địa phương, chú trọng hiệu quả công tác nắm tình hình, gần dân, bám dân, chủ động phát hiện và giải quyết sớm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự sớm ngay từ cơ sở. Góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân và an ninh, an toàn khu vực các đơn vị triển khai xây dựng dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Bởi, đây là dự án đặc biệt, trọng điểm quốc gia, quá trình thực hiện, từ khâu bồi thường, thu hồi đất, đến triển khai thi công hoàn thành giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào năm 2025.