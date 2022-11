Sạt lở sông Tiền khu vực xã Tân Quới, tỉnh Đồng Tháp lập tức công bố tình huống khẩn cấp

Theo đó, sạt lở sông Tiền thuộc xã Tân Quới, huyện Thanh Bình diễn ra hết sức phức tạp và nghiêm trọng. Từ tháng 6/2022 đến nay, đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở ảnh hưởng đến đời sống và thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Phạm vi ảnh hưởng của sạt lở chiều dài 1.500m (từ bến đò An Long về hạ nguồn), uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của 351 hộ dân sinh sống tại khu vực sạt lở, trong đó có 40 hộ dân nằm sát bờ sông rất nguy hiểm cần phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.



Sạt lở sông Tiền, đoạn thuộc xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: TTXVN)

UBND huyện Thanh Bình khẩn trương tổ chức di dời khẩn cấp 40 hộ dân nằm sát bờ sông; theo dõi sát diễn biến sạt lở, rà soát vành đai sạt lở; tiếp tục vận động các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao sạt lở để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của người dân; tổ chức điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tuyến dân cư Mã Trường, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình; đồng thời nghiên cứu bổ sung quy hoạch, đầu tư các cụm, tuyến dân cư để di dời các hộ dân trong vùng sạt lở đến nơi an toàn.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tỉnh) chủ trì, phối hợp UBND huyện Thanh Bình rà soát, cập nhật vành đai sạt lở; phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình sạt lở, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lỡ đất, lũ ống, lũ quét theo Quyết định số 4230 ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh cũng giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, cơ quan quản lý đường thủy nội địa, UBND huyện Thanh Bình kiểm tra, lắp đặt các biển cảnh báo, hạn chế các phương tiện, người dân qua lại trong khu vực sạt lở nêu trên.