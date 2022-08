Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, FLC bị truy thu thuế hàng loạt

FLC bị truy thu thuế hàng loạt

Lý do số tiền thuế của FLC bị cưỡng chế lên đến 72 tỷ đồng là do doanh nghiệp này có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định. Bên cạnh đó, FLC cũng bị phạt hành chính do chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, việc cưỡng chế thuế với FLC sẽ được thực hiện bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của FLC mở tại Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank, MB, VPBank, OCB chi nhánh Hà Nội và VIB chi nhánh quận 1 (TP. HCM).

FLC nhiều biến động sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt (Ảnh: ST)

Ngoài các quyết định cưỡng chế của Cục Thuế Hà Nội, mới đây FLC cũng nhận được các quyết định cưỡng chế thuế của Cục Thuế Quảng Bình, tổng số tiền trên 220 tỷ đồng. FLC bị Cục Thuế địa phương này phong tỏa tài khoản của FLC mở tại OCB chi nhánh Hà Nội, tại VIB chi nhánh quận 1 và BIDV chi nhánh Thanh Xuân.



Hoạt động kinh doanh và đầu tư của FLC Group gặp nhiều thách thức kể từ sau khi ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT của FLC bị bắt tạm giam về hành vi thao túng chứng khoán. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, FLC rơi vào biến động mạnh về nhân sự, mới đây Chủ tịch của hãng hàng không Bamboo Airway, kiêm Phó Chủ tịch FLC cũng từ nhiệm vụ trí này.

FLC là một trong số ít tập đoàn tư nhân lớn, kinh doanh đa ngành như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, hàng không. Hoạt động của FLC ở nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Bình Định đều là những dự án lớn, tầm cỡ.

Gần đây, FLC có nhiều chỉ số tài chính ở mức xấu sau hàng loạt biến cố lớn từ nhân sự cấp cao. Báo cáo tài chính quý II năm 2022 của FLC cho thấy, doanh thu thuần của Tập đoàn FLC này đạt trên 570 tỷ đồng, giảm trên 65% so với cùng kỳ năm trước; FLC có lỗ ròng sau thuế lớn trên 640 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, doanh thu của FLC đạt trên 1.660 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ, lỗ ròng 1.100 tỷ đồng. Nợ phải trả của FLC sau 6 tháng là hơn 27.500 tỷ đồng (gần 1,2 tỷ USD), trong đó nợ ngắn hạn là hơn 19.100 tỷ đồng (830 triệu USD). Trong khi đó tổng tài sản doanh nghiệp này hết cuối quy II/2022 là 36.200 tỷ đồng (1,57 tỷ đồng).