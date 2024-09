Sau ngày 20/9 sẽ bồi thường cho người dân có bò sữa chết sau khi tiêm vắc xin của Công ty Navetco

Ngày 10/9, tại Hội nghị Giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 9/2024, ông Nguyễn Hà Lộc – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến 16 giờ ngày 9/9, toàn tỉnh có hơn 6.300 con bò sữa bị bệnh tiêu chảy sau khi tiêm vắc xin Navet- LpVac phòng viêm da nổi cục của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương (Công ty Navetco). Trong đó, có 470 con bò bị chết của 195 hộ dân tại các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh và TP. Bảo Lộc.

Ông Nguyễn Hà Lộc phát biểu về vụ việc bò sữa chết sau khi tiêm vắc xin phòng viêm da nổi cục của Công ty Navetco.

Ông Lộc cũng cho biết, ngay sau khi có kết luận của Cục Thú y, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan liên quan và Công ty Navetco tổ chức các buổi làm việc để xác định trách nhiệm trong cung ứng vắc xin viêm da nổi cục Navet- LpVac của Công ty Navetco gây ảnh hưởng đến việc đàn bò phát bệnh tiêu chảy tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, lãnh đạo Công ty Navetco đã xác nhận sự cố bò phát bệnh tiêu chảy, bò chết trên địa bàn Lâm Đồng là do tiêm vắc xin Navet-LpVac của công ty này cung cấp. Vì vậy, Công ty Navetco cam kết thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người chăn nuôi.

Công ty Navetco cam kết thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người chăn nuôi bò sữa có bò chết sau khi tiêm vắc xin của công ty này.

Đến nay, đã có 3 lần cơ quan chức năng địa phương phối hợp với Công ty Navetco để xây dựng dự thảo phương án bồi thường thiệt hại cho người dân liên quan đến vụ việc trên.

Sở NNPTNT đã có văn bản đề nghị UBND các huyện Đơn Dương, Đức Trọng chủ trì phối hợp với Công ty Navetco và Tổ công tác tổ chức khảo sát, lấy ý kiến toàn bộ cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại tại địa phương để thống nhất phương án. Tuy nhiên, Công ty Navetco sau đó đã kiến nghị dời thời gian công khai, lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường thiệt hại đến sau ngày 20/9.

Đến nay, đã có trên 600 người tham gia phòng, chữa bệnh tiêu chảy trên đàn bò tại Lâm Đồng.

Sau đó, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất UBND tỉnh yêu cầu Công ty Navetco tổ chức họp, thỏa thuận phương án với toàn bộ cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại tại các địa phương, hoàn thành trước ngày 20/9. Sau khi hoàn thiện phương án, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chi trả bồi thường cho các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại ngay sau ngày 20/9.

Ngày 4/9, Vụ Tài chính (thuộc Bộ NNPTNT) đã cùng Vụ Pháp chế, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục An ninh kinh tế (Bộ công an) và Công ty Navetco họp bàn về xây dựng phương án bồi thường cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do tiêm do tiêm vắc xin Navet-LpVac tại tỉnh Lâm Đồng.

Kết luận cuộc họp, Bộ NNPTNT đã chỉ đạo Công ty Navetco xây dựng phương án bồi thường thiệt hại phải dựa trên cơ sở pháp lý và khi tiến hành thực hiện phải đúng quy trình.

Hiện, Công ty Navetco đang trình phương án bồi thường để lãnh đạo Bộ NNPTNT xem xét, quyết định.