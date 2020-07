Sau thành công với live concert, Tăng Phúc tham vọng làm đêm nhạc riêng

Từ một chàng trai văn phòng có giọng hát trời phú, Tăng Phúc bước ra ánh sáng với bản cover và bài hit riêng. Live concert “The Rooftop Show” có thể nói là show diễn lớn nhất đến hiện tại trong sự nghiệp của chàng ca sĩ 9X. Tăng Phúc chịu chơi khi dám đưa một sân khấu âm nhạc đặt giữa sân thượng của một toà nhà, đưa khán giả vào thế giới của cảm xúc và hoàng hôn.

Tăng Phúc được nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy đánh giá cao vì nỗ lực làm mới mình.

"Có lẽ vì trời thương mình nên hôm nay có thể được đứng trên sân khấu, để mọi người ngắm trọn vẹn hoàng hôn Sài Gòn và nghe Tăng Phúc hát", Tăng Phúc chia sẻ.

Suốt gần 3 tiếng, Tăng Phúc cùng các khách mời: Hải Yến, Minh Xù, Châu Đăng Khoa, Bùi Công Nam, Nguyễn Khải Đăng… liên tục đưa khán giả vào cảm xúc khác nhau, lúc lãng đãng bay bổng với tình khúc cũ được làm mới, lúc bồi hồi vì sự da diết từng câu hát, có khi lại rộn ràng, sôi nổi.

Tăng Phúc chơi lớn khi hát ở sân thượng một tòa nhà, cho khán giả ngắm hoàng hôn.

Hầu hết những bài hát của Tăng Phúc trong live concert đều là ca khúc từng ghi dấu ấn như: Đừng chờ anh nữa, Tất cả sẽ thay anh, Sài Gòn yếu đuối biết dựa vào ai, mashup Chưa bao giờ… được phối mới hoàn toàn, đồng thời có thêm nhiều bài hát lần đầu diễn trước khán giả như: Tìm nhau không, Ước có người bên tôi mỗi khi buồn…

Các khách mời có màn song ca ăn ý, tái hiện nhiều bài hát dấu ấn trong làng Vpop như: Please Tell My Why (ft. Minh Xù), Phai dấu cuộc tình (ft. Khải Đăng Đăng), Người lạ ơi (ft. Châu Đăng Khoa), Có một người vẫn thương (ft. Hải Yến)…

Được biết, toàn bộ chi phí cho đêm diễn này được anh tích góp gần một năm qua, không dám mua sắm bất kỳ hàng hiệu hay nghĩ đến chuyện mua nhà cửa… chỉ để toàn tâm làm show diễn thỏa niềm đam mê, đánh dấu cột mốc quan trọng.



Nam ca sĩ 9X chia sẻ: “Phúc may mắn vì 3 năm đi hát, khán giả yêu thương mình qua những bản hit riêng, được xuất hiện trong nhiều sân khấu và hát bằng đam mê của chính mình. Việc có một live concert là điều Phúc từng mơ từ rất lâu vì không phải ca sĩ trẻ nào, tuổi nghề quá ít như Phúc lại dám làm.

Live concert lần này có ý nghĩa quan trọng với Tăng Phúc.

Đêm diễn lần này có thể được coi là một sự “chơi lớn”, mạo hiểm của cả ê-kíp, một ván cược với cả thời tiết thất thường ở TP.HCM, chỉ để thoả mãn như mong muốn của một người đam mê hát như Phúc. Khán giả ở lại đến tận cuối chương trình, hát cùng với Phúc từng bài… đó là sự hạnh phúc lớn của một người nghệ sĩ.

Live concert lần này có ý nghĩa quan trọng với cái tên Tăng Phúc. Nhiều người nghĩ nó có thể show bình thường được diễn ở nơi hoành tráng, nhưng bản thân mình xem nó như cột mốc trưởng thành về âm nhạc, nhắc nhở bản thân sau này làm nghệ thuật phải chỉn chu, tâm huyết, hết mình và máu lửa hơn”.

Sau live concert, Tăng Phúc cho biết có nhiều động lực để làm các show diễn và bắt đầu nuôi tham vọng cho liveshow của chính mình. “Phúc mong rằng một ngày nào đó không xa sẽ có live show của chính mình, được hát trên sân khấu lớn hơn để đánh dấu chặng đường âm nhạc mới”, nam ca sĩ chia sẻ.

Dịp này, Tăng Phúc ra mắt MV “Tìm nhau không”. Theo chia sẻ từ nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, bài hát có khi ca khúc "Sau này" ra mắt và bắt đầu lên ý tưởng trước khi bấm máy từ một năm trước. Mong muốn có sự kết nối về mặt cảm xúc và hình ảnh từ hai sản phẩm, nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy “căng não” khi viết giai điệu và trong cả việc lên kịch bản chính thức cho dự án này.

Hải Yến và các khách mời hát cùng Tăng Phúc.

Hiện tại, MV chính thức của ca khúc “Tìm nhau không” đã được công chiếu trên kênh YouTube chính thức của Tăng Phúc.