Sau vụ 2 thiếu niên bị đánh, Sở GD-ĐT TP.HCM ra văn bản khẩn phòng chống bạo lực học đường

Hai thiếu niên bị đánh tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10).

Căn cứ chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc xử lý vụ 2 thiếu niên bị đánh tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10) vừa qua, chiều 10/4, Sở GDĐT TP.HCM đề nghị các cơ sở giáo dục rà soát tình hình thực hiện văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.HCM về việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích...



Đặc biệt, các cơ sở giáo dục phải xây dựng và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025".

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các nhà trường thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực học đường, gồm đa dạng các loại hình tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hoá, phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hoá của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, không để xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, học sinh, sinh viên tại đơn vị.

Nhà trường ký kết liên tịch với công an địa phương về công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học. Đồng thời, nhà trường thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên, nhân viên, người lao động trong công tác phòng chống bạo lực học đường, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đúng quy định đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên vi phạm.

Trước đó, Sở LĐTBXH TP.HCM cũng đã có văn bản đề nghị Giám đốc công an TP.HCM chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khẩn trương thụ lý, điều tra, làm rõ những người liên quan đến hành vi bạo lực với 2 thiếu niên xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố để sớm đưa vụ việc ra khởi tố, xét xử theo quy định pháp luật.