Sẽ báo cáo TP Hà Nội phương án xử lý quán cà phê trên đất "nhảy dù" ở phường Ô Chợ Dừa

Quán cafe BOT tại gõ 18 phố Võ Văn Dũng phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa để xe dưới lòng đường (Ảnh: PL)

Ngay sau khi Dân Việt có bài phản ánh về vụ việc, ông Hà Minh Hải – Bí thư quận Đống Đa đã có chỉ đạo các đơn vị có liên quan trao đổi với Báo Dân Việt để phản hồi thông tin vụ việc.

Cụ thể, đại diện UBND quận Đống Đa, UBND phường Ô Chợ Dừa và Công an phường Ô Chợ Dừa đã có buổi làm việc với Phóng viên Dân Việt để phản hồi các thông tin sau bài viết "Hà Nội: Quán cà phê trên đất "nhảy dù".



Ông Nguyễn Phúc Hà – Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết: Ngõ 18 phố Võ Văn Dũng là một trong những chỗ có rất nhiều vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn. Mặc dù Công an phường đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở nhưng chủ cơ sở vẫn tiếp tục vi phạm.

Do đó, gần đây Công an phường Ô Chợ Dừa đã xử phạt 5 triệu đồng và yêu cầu chủ cơ sở cho xe để đúng nơi quy định. Ngoài ra, Công an phường cũng xử lý gần 10 trường hợp tới quán cafe BOT này đỗ xe dưới lòng đường. Hiện phường có khoảng 1.000 các hộ kinh doanh nên lực lượng còn mỏng, cần có thời gian để xử lý dứt điểm.

Còn bà Hoàng Hoài Loan – Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa xác nhận: Đất tại quán cafe BOT trong ngõ 18 phố Võ Văn Dũng là vi phạm trật tự xây dựng từ rất lâu, phường vẫn đang tìm các phương án để đảm bảo quản lý đất công.

"Để xử lý dứt điểm, phường sẽ báo cáo lên UBND quận, từ đó quận xin ý kiến Thành phố, đề xuất bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi lại đất của quán cafe này. Tuy nhiên, cần phải có dự án, mới có phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được", bà Loan cho biết.

Theo bà Loan, trường hợp khu đất này nếu ngành điện có kế hoạch mở rộng trạm biến áp thì việc lập dự án, giải phóng mặt bằng là hoàn toàn có thể khả thi.

Tại buổi làm việc, ông Hà Anh Tuấn – Trưởng Phòng quản lý đô thị, UBND quận Đống Đa cũng thông tin, đây là những tồn tại từ khi thực hiện Dự án đã gần 20 năm nay, Công ty Xây dựng số 3 quản lý khu vực này nhưng đã không xử lý triệt để, dẫn tới tồn tại vi phạm cho đến hôm nay.

Do đó, cần xem xét lại trách nhiệm của Công ty Xây dựng số 3, đồng thời có cơ chế chính sách để xử lý dứt điểm vi phạm này.

Ông Tuấn cũng cho biết, liên quan tới an ninh trật tự, đề nghị Công an phường yêu cầu các hộ dân ký cam kết và xử lý quyết liệt, nếu thiếu lực lượng thì UBND quận có thể hỗ trợ tăng cường. Còn về việc xử lý tồn tại của khu đất này, ông Tuấn cũng cho biết, sẽ yêu cầu UBND phường Ô Chợ Dừa nghiên cứu, đề xuất, tổng hợp, tham mưu cho UBND quận để có báo cáo lên Sở Xây dựng, làm rõ trách nhiệm của Công ty Xây dựng số 3.

Đồng thời, gửi công văn tới Công ty Điện lực Hà Nội xem có kế hoạch mở rộng trạm biến áp tại khu vực này hay không? Từ đó, tham mưu cho UBND. TP Hà Nội để có giải pháp xử lý triệt để những vi phạm tồn tại thuộc mảnh đất đang sử dụng kinh doanh quán cafe BOT ngõ 18 Võ Văn Dũng.

Như trước đó Dân Việt đã thông tin, công trình bên cạnh trạm biến áp Hồ Cá 1, ngõ 18 phố Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) thường xuyên chiếm dụng hết vỉa hè, lòng đường làm nơi đỗ xe và kinh doanh cà phê.

Điều đáng nói, trước đây khu đất này là khu nhà ở công vụ Văn phòng Chính phủ, bà Nguyễn Thị Vinh dựng lều lán tạm. Đến năm 1988, Văn phòng Chính phủ xây dựng bà Vinh di chuyển dựng lều có lán tạm sang khu đất tái định cư dự án xây dựng đường La Thành (đoạn Kim Liên – Trung Tự) phần nút rẽ đường Phạm Ngọc Thạch.

Năm 2000 các hộ gia đình trong diện GPMB được UBND quận giao đất tái định cư nhà ở thì bà Vinh ra khu đất cạnh trạm điện dựng lều lán tạm để sử dụng. Từ năm 2000 UBND phường phối hợp cùng cơ quan chức năng đã tiến hành dỡ bỏ nhiều lần. Tuy nhiên, sau đó bà Vinh lại tái lấn, chiếm và đã xây dựng nhà tạm 1 tầng mái tôn.

Ngày 24/11/2015, bà Vinh bán cho bà Lê Thị Minh Hiền, sau khi mua nhà trên bà Hiền đã mở quán cafe kinh doanh tại đây.