Sếp EVN: Bỏ ngỏ tăng giá điện vì còn "treo" khoản lỗ hơn 18.000 tỷ đồng

Chia sẻ tại Toạ đàm về giá điện sáng nay, ông Võ Quang Lâm - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 4/3/2023, giá được điều chỉnh 3%.

Với doanh thu dự báo như năm nay dự kiến tăng thêm được 8.000 tỷ đồng so với mất cân đối năm ngoái là 26.000 tỷ đồng. Như vậy vẫn còn 18.000 tỷ đồng còn treo ở đấy. Do thiếu nguồn lực nên việc chênh lệch do tỷ giá trong những năm qua cũng chưa thanh toán cho các chủ đầu tư dự án.

Ông Võ Quang Lâm - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam phân tích thêm, trong 4 tháng đầu năm 2023, giá nguyên vật liệu có giảm chút, như than nhập khẩu từ Indonesia bằng 87% so với năm ngoái.

Nhưng dự báo trong năm 2023 sẽ còn tiếp tục có những khó khăn nên ngành điện tiếp tục bám sát tình hình diễn biến của giá nguyên liệu đầu vào, huy động nguồn điện một cách hợp lý hơn, giảm bớt chi phí mua điện đầu vào.

Về các giải pháp giảm chi phí, đại diện EVN cho biết, năm 2023 cần phải thực hiện giảm chi phí 10%, tiếp tục rà soát các công trình chưa thật cấp bách thì giãn nhiều hơn, không chỉ 30% mà có thể lên 50% việc sửa chữa công trình điện nhằm giảm chi phí cho việc mua điện. Đồng thời thực hiện một loạt các biện pháp tăng cường tiết kiệm chi phí điện, đầu tư xây dựng cũng là một giải pháp.

Ông Võ Quang Lâm chia sẻ thêm, theo Quyết định 24 của Thủ tướng, việc tập đoàn thường xuyên rà soát chi phí đầu vào hàng quý và báo cáo Bộ Công thương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước để nắm thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Theo Quyết định 24, điều chỉnh giá điện chỉ được thực hiện 6 tháng một lần và phải được sự chấp thuận của các cấp thẩm quyền cho phép. Việc tăng giá điện dựa trên cơ sở là những chi phí mà cơ quan chức năng rà soát và kiểm soát.

"Chúng tôi ý thức được rằng, khó khăn của tập đoàn cũng là khó khăn chung của các doanh nghiệp, người dân. Chính vì vậy, bất cứ một sự thay đổi nào cũng phải hài hòa lợi ích giữa tập đoàn, người dân, doanh nghiệp. Chính vì thế, tập đoàn vận hành những gì tối ưu nhất, hiệu quả nhất để có điện cho sinh hoạt, sản xuất với mức giá hợp lý nhất", ông Võ Quang Lâm cho hay.

Trước đó, chia sẻ với báo chí ngày 4/5 tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN Võ Quang Lâm khẳng định để cân đối tài chính của EVN, phương án tăng giá điện phải là 17% thay vì 3%.

Về tăng giá điện, theo quy định của Quyết định 24/2017/QĐ-CP, thời gian tăng giá điện tối thiểu giữa 2 lần không quá 6 tháng.