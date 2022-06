Cấm trả, ngâm hồ sơ khai thuế chuyển nhượng bất động sản dù nghi kê khai giá thấp

Do hoạt động rà soát kê khai giá tính thuế chuyển nhượng bất động sản của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế được đẩy mạnh, nên số thu thuế tăng cao và các hoạt động rà soát, kiểm tra chuyển nhượng được tiến hành hàng loạt trên nhiều địa phương.



Tổng cục Thuế yêu cầu cán bộ thuế địa phương không trả, ngâm hồ sơ kê khai thuế chuyển nhượng bất động sản (Ảnh minh hoạ, VOV).

Theo thông tin, đã có một số hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng nhà đất của cá nhân, tổ chức bị đình hoãn, hoặc trả chậm hơn so với quy định "ngâm" hồ s. Một số địa phương có hiện tượng cơ quan thuế trả lại hồ sơ, do nghi ngờ có dấu hiệu kê khai thấp so với giá giao dịch thực tế.Chính vì vậy, gây ảnh hưởng đến hoạt động thị trường.

Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế gần đây đã chỉ đạo các cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tại tại bộ phận một cửa liên thông theo nguyên tắc "tiền phòng hậu kiểm", giúp tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng bất động sản.

Để đảm bảo đúng nguyên tắc chỉ đạo của Bộ Tài chính "tiền phòng, hậu kiểm", Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị quán triệt "không trả lại hay kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ". Nếu phát hiện rủi ro, ngành thuế sẽ thanh, kiểm tra sau theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Trước đó, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, một số đại biểu Quốc hội đã thông tin do rà soát kê khai lại giá tinh thuế chuyển nhượng bất động sản, cán bộ thuế mỗi nơi đang làm một kiểu để thu được thuế chuyển nhượng bất động sản. Nhiều nơi yêu cầu tính giá thuế thêm cao hơn kê khai 1,2-1,5 lần, có nơi yêu cầu cao hơn 2 lần mới giải quyết còn không sẽ bị ngâm hồ sơ.

Theo Bộ Tài chính, sau rà soát chặt chẽ về số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản năm 2021 đạt 21.000 tỷ đồng, tăng hơn 4.900 tỷ đồng (tương ứng tăng 30%) so với năm 2020.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, kết quả thu từ thuế thu nhập cá nhân của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính ước đạt được 16.000 tỷ đồng; tăng 68,6% so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng tăng 6.600 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề xuất các cấp thẩm quyền cần bổ sung quy định "giao dịch chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng".

Về dài hạn, Bộ Tài chính cũng đề xuất các cơ quan có thẩm quyền đưa quy định giao dịch chuyển nhượng "phải" thanh toán qua ngân hàng để minh bạch trong kiểm soát giao dịch của các ngành, phục vụ công tác quản lý giao dịch tài sản, bất động sản của các chủ thể trong xã hội của các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và quản lý thuế nói riêng.

Theo Tổng cục Thuế, qua rà soát, cơ quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai tính thuế và tham khảo giá thực tế chuyển nhượng ở một số khu vực, vị trí tương đương đã phát hiện các rủi ro trong việc kê khai nộp thuế.

Qua yêu cầu kê khai lại các hồ sơ khai thuế có dấu hiệu vi phạm, ngành Thuế đã tăng thu cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Đặc biệt, qua kê khai lại của các tổ chức cá nhân tại một số địa phương đã kê khai giá chuyển nhượng bất động sản tăng từ 2-5 lần so với giá kê khai ban đầu, đặc biệt có hồ sơ kê khai điều chỉnh tăng lên 20 lần, 40 lần.