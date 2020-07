Siêu mẫu Hà Anh phát ngôn gây "sốt" vụ bán dâm giá nghìn đô của Hoa hậu, người mẫu

Những ngày qua, vụ việc đường dây bán dâm có sự tham gia của Hoa hậu, người mẫu với mức giá lên đến chục nghìn đô do "tú ông" Lục Triều Vỹ cầm đầu gây xôn xao dư luận. Mới đây, siêu mẫu Hà Anh có phát ngôn thẳng thắn về sự vụ này.

Siêu mẫu Hà Anh chủ động đề cập đến vụ việc Hoa hậu, người mẫu tham gia đường dây bán dâm.

Đầu tiên, siêu mẫu Hà Anh khẳng định: "It is what it is – Người phương Tây có câu nói này với ý nghĩa: Bản chất sự việc như thế nào thì nó là thế!". Với chân dài, nhiều khi việc đẩy mọi thứ ra các thái cực khác nhau dẫn đến việc hay mang cảm xúc của chính bản thân để làm lu mờ sự thật.

Bán dâm đắt hay rẻ thì cũng vẫn là bán dâm. Bán dâm không khiến người bán nó nhất thiết phải là người xấu nhưng cũng không phải ai bán dâm cũng đáng thương và do hoàn cảnh ép buộc. Nhưng đúng là sự thật giấu giếm, không công khai làm việc bán dâm bỗng trở nên xấu rất xấu trong mắt nhiều người và cũng trở nên bí ẩn và kỳ thú hơn trong mắt nhiều người mua".

Quan điểm của Hà Anh thu hút sự quan tâm từ dân mạng.

Hà Anh không lên án các cô gái lựa chọn việc cặp bồ vì tiền, bán dâm vì đó là lựa chọn của họ nhưng không đồng nghĩa với việc cô tỏ ra thương cảm để chứng tỏ mình là người bao dung, cao đẹp, có đầu óc hiện đại, cởi mở.

Cuối cùng, siêu mẫu Hà anh đề cập đến chuyện giáo dục con cái phải trân trọng giá trị của bản thân: "Cách mình sẽ nuôi dạy con cái của mình sau này như thế nào – mình sẽ dạy con về giá trị đồng tiền và cách lao động ra sao? Làm thế nào để con trở nên kiêu hãnh, đủ để nhìn ra giá trị của người phụ nữ của mình? Làm sao để con có được cái nhìn công tâm và nhân ái nhưng không dễ dãi xuề xoà?".

Dưới bài đăng, nhiều người thể hiện sự đồng tình với suy nghĩ của siêu mẫu Hà Anh. Tuy nhiên, quan điểm của cô cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều và cho rằng hành vi bán dâm đáng bị lên án.