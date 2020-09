Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu H'Hen Niê giúp Khánh Vân chọn trang phục dân tộc Miss Universe 2020

Cuộc thi đang bước vào những vòng thi quan trọng, sau khi trải qua các vòng bầu chọn của khán giả, tác giả những bài thi xuất sắc nhất tiếp tục có cơ hội được đứng trước hội đồng giám khảo, trực tiếp trình bày về bài thi của mình.

H'Hen Niê có mặt trong Ban giám khảo.

Để hội đồng giám khảo dễ hình dung hơn về ý tưởng, các thí sinh sẽ thực hiện mô hình búp bê, cũng là cách chứng minh cho hội đồng giám khảo thấy ý tưởng có thể thực hiện được.



Với format chia thành hai bảng thi, vòng thuyết trình năm nay là cuộc đối đầu giữa các thí sinh trong từng bảng, cạnh tranh trực tiếp tấm vé bước vào vòng thực hiện sản phẩm. Chỉ 1 bài thi bảng Tự do và 1 bài thi bảng All Stars được đi tiếp vào vòng thực hiện sản phẩm.



Để giúp ban tổ chức lựa chọn hai ứng viên xuất sắc nhất cho hai bảng thi, hội đồng giám khảo giữ vai trò "cầm cân nảy mực" trong hành trình tìm ra bộ trang phục dân tộc phù hợp nhất cho hoa hậu Khánh Vân.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Với kinh nghiệm nhiều năm về áo dài, NTK Thuỷ Nguyễn sẽ đưa ra những nhận xét, phân tích mang tính chuyên môn về kỹ thuật cắt may, form dáng, tính khả thi của các ý tưởng thi trang phục dân tộc, đặc biệt khi cuộc thi năm nay có chủ đề áo dài "Việt Nam – Tuyệt tác đường cong".



Đạo diễn Long Kan sẽ có nhiều góp ý thẳng thắn giúp các ý tưởng phát huy tính trình diễn tạo hiệu ứng trên sân khấu – một tiêu chí quan trọng tại phần thi National Costume của Miss Universe.

Bảng All Stars.

Ngồi ghế hội đồng giám khảo cuộc thi, ngoài việc chấm yếu tố thẩm mỹ, nội dung ý tưởng, Á hậu – Siêu mẫu Võ Hoàng Yến còn đánh giá tính khả thi của trang phục đảm bảo hoa hậu Khánh Vân có thể bước đi mà không bị khó khăn vì đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến thần thái, cách trình diễn của Khánh Vân.

Thành công của phần trình diễn trang phục "Bánh Mì" tại Miss Universe 2018 góp phần không nhỏ giúp Hoa hậu H'Hen Niê chinh phục khán giả quốc tế. Năm ngoái, hoa hậu H'Hen Niê cũng làm giám khảo chọn bộ "Cafe phin sữa đá" trở thành trang phục dân tộc cho Á hậu Hoàng Thuỳ tại Miss Universe 2019.

Hoàng Thùy trình diễn trang phục Cafe phin sữa đá tại cuộc thi Miss Universe 2019.

Bên cạnh thông tin về hội đồng giám khảo và vòng thi thuyết trình, BTC cũng công bố thông tin quan trọng: Dành tặng tấm vé quay lại cho hai bài thi thuộc bảng All Stars: Mây trắng (Nguyễn Hữu Bình) và Thiếu nữ bên hoa huệ (Trần Nguyễn Minh Đức). Nguyễn Hữu Bình là tác giả của trang phục "Hồn Việt" được Á hậu Nguyễn Thị Loan mang đến Miss Universe 2017, còn Trần Nguyễn Minh Đức là chủ nhân của trang phục "Cafe phin sữa đá" cùng Á hậu Hoàng Thuỳ tại Miss Universe 2019.

Do bận công việc cá nhân, bài thi "Lý Ngư Vọng Nguyệt" của thí sinh Thạch Thành Đạt – bảng All Stars xin rút khỏi cuộc thi năm nay. Như vậy, ở bảng All Stars sẽ là cuộc tranh tài của Top 5, thay vì Top 4 như trước.



Bảng All Stars.

Top 9 gồm: 4 bài thi bảng Tự do: Liên Vũ (Tem Nguyễn), Kén Em (Khoa Lỗ), Lạc Vân (Võ Thành Can), Hoa Sen (Trương Tuấn Vũ) và 5 bài thi bảng All Stars: Dáng Ngọc (Nguyễn Đặng Thanh Nhàn), Tô Thị (Phạm Phước Điền), Ô Mê Trô (Thái Trung Tín), Mây Trắng (Nguyễn Hữu Bình), Thiếu nữ bên hoa huệ (Trần Nguyễn Minh Đức) sẽ tham gia vòng thi thuyết trình tại Trung tâm Hội nghị Asiana Plaza Tân Phú, ngày 7/9. Hoa hậu Khánh Vân sẽ đồng hành cùng hội đồng giám khảo và thí sinh trong buổi thi quyết định này.

Bảng Tự do.

Cuộc thi Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020 cũng sẽ được đưa vào nội dung phát sóng trong series digital Road To Miss Universe 2020.