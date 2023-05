Sở GTVT Đồng Nai tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe do hết phôi

Liên quan đến những lùm xùm trong công tác dạy nghề lái xe, ngày 26/5, theo nguồn tin của Dân Việt, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai vừa giao các sở ngành cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo ở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) từ đầu năm 2022 đến nay cho công an.

Bởi trước đó, vào ngày 28/4, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và một số địa phương khác. Công an cũng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Hồ Đình Thái Hòa (ngụ tỉnh Đồng Nai), Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, để phục vụ điều tra.

Hiện tại, các học viên tham gia học tập tại trung tâm này cũng bị ảnh hưởng vì ngành chức năng đang tạm dừng việc thi sát hạch lái xe đối với trung tâm này.