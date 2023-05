TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện phần thi thể phụ nữ bị đốt cháy; lái xe máy trộm cắp tông vào CSGT

Phát hiện phần thi thể phụ nữ bị đốt cháy tại bãi đất trống

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/5, thượng tá Trần Minh Nhựt – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy tìm người liên quan đến vụ việc phát hiện phần thi thể người bị đốt cháy tại bãi đất trống.



Theo đó, ngày 24/5, Công an TP.Tân Uyên nhận tin báo về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại bãi đất trống thuộc tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh.

Trên bãi đất trống phát hiện 1 túi màu đỏ được bọc trong túi ni lông màu đen (bị cháy phía trên) có 2 tay, 2 chân bị cháy một phần, đang trong thời kỳ phân hủy.

Hiện trường vụ việc phát hiện phần thi thể phụ nữ bị đốt cháy tại bãi đất trống. Ảnh: Người dân cung cấp

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an TP.Tân Uyên phong tỏa, điều tra làm rõ.

Nạn nhân được nhận định là nữ giới, tay phải có xương cánh tay dài 21cm, tay trái xương cánh tay dài 17cm. Hai chân bị cháy, xương chân dài 35cm, tuổi từ 30 - 35 tuổi, cao khoảng 1,55m – 1,59m, 2 bàn tay có gắn móng giả.

Nhận định thời gian tử vong khoảng từ ngày 14/5, các phần của tử thi được đặt trong một túi không xác định được nhãn hiệu, đặc điểm riêng.

Vụ việc trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm nạn nhân theo quy định. Công an tỉnh đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phối hợp truy tìm, khi phát hiện người có đặc điểm như thông tin trên đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, tại số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một hoặc điều tra viên Hồ Long An, số điện thoại: 0368.977.776 và 0946.178.239.

Nhóm thiếu niên dùng xe máy trộm cắp “kẹp 4” tông vào cảnh sát giao thông

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 25/5, Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này đang làm việc với nhóm 4 thiếu niên liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, điều khiển xe máy chở 4 tông vào cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Khoảng 9 giờ 40 phút ngày 25/5, tại ngã 3 đường Nguyễn Công Trứ - Võ Thị Sáu, TP.Huế, thiếu tá Hoàng Công Tư và đại úy Huỳnh Văn Lũy thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an TP.Huế đang tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì phát hiện 4 thiếu niên cùng đi trên xe máy hiệu Sirius 75L1 8504, không đội mũ bảo hiểm và che biển số xe.



Nhóm thiếu niên dùng xe máy trộm cắp “kẹp 4” tông vào cảnh sát giao thông. Ảnh: C.Q.

Lúc này, đại úy Huỳnh Văn Lũy xuống xe ra hiệu lệnh yêu cầu 4 thiếu niên dừng xe. Tuy nhiên các thiếu niên này không dừng xe mà tông thẳng vào đại úy Huỳnh Văn Lũy.

Hậu quả, đại úy Huỳnh Văn Lũy bị thương tích ở chân, tay, rách áo quần, các đối tượng bị ngã xe và bỏ chạy. Được sự giúp đỡ của nhân dân, tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ toàn bộ nhóm thiếu niên trên.

Chiếc xem máy trộm cắp được các đối tượng che biển số khi điều khiển trên đường. Ảnh: C.Q.

Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ nhóm thiếu niên gồm Nguyễn Văn Thêm (SN 2003, trú tại Lao Bảo, Quảng Trị), Nguyễn Bá Quang Huy và Nguyễn Đôn Hòa (cùng SN 2003) và Lê Đại Nghĩa (SN 2004, cùng trú TP.Huế).

Người điều khiển xe máy tông vào cảnh sát giao thông là Nguyễn Văn Thêm. Xe 75 L1 8504 do Nguyễn Đôn Hòa trộm cắp tại phường Hương Sơ, TP.Huế vào lúc 2 giờ sáng 25/5.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện 1 phụ nữ tử vong trong ngôi nhà bị cháy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/5, thông tin từ lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, trên địa bàn xã Ninh An vừa phát hiện 1 phụ nữ tử vong trong ngôi nhà bị cháy.

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) phát hiện một vụ cháy nhà nên tiến hành dập lửa. Khi ngọn lửa đã được khống chế, người dân địa phương phát hiện một người phụ nữ tử vong bên trong.

Hiện trường vụ việc, các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, chính quyền xã Ninh An đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo UBND thị xã, Công an thị xã Ninh Hòa chỉ đạo, điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ.

Vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành: Khởi tố Trần Hoài Thương để điều tra tội Giết người

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 25/5, ông Trần Hà Lâm - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Lạt cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hoài Thương để điều tra về tội "Giết người" liên quan đến vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng.

Trần Hoài Thương được xác định là người đã trực tiếp hành hạ cháu N.N.T.C (sinh ngày 25/2/2023), Thương cũng chính là người có quan hệ tình cảm với Nguyễn Hồng Phúc Ân - mẹ của cháu bé.

Trần Hoài Thương bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người liên quan đến vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng. Ảnh: CA

Riêng đối với Nguyễn Hồng Phúc Ân - mẹ ruột của cháu bé N.N.T.C hiện đang hỗ trợ chăm sóc cho cháu C đang được điều trị tích cực tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nên chưa xem xét việc khởi tố bị can, chỉ nhắc nhở, răn đe.

Theo điều tra của Công an TP.Đà Lạt, năm 2020, Nguyễn Hồng Phúc Ân kết hôn với anh N rồi sinh ra cháu C. Tuy nhiên, đến tháng 2/2023, hai vợ chồng Nguyễn Hồng Phúc Ân đã ly thân. Sau đó, Nguyễn Hồng Phúc Ân cùng con thuê trọ tại số 30 Nguyễn Văn Trỗi (phường 1, TP.Đà Lạt). Từ tháng 3/2023, Ân có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương và sống chung với nhau tại nhà trọ trên.

Thương và Ân sống cùng nhà trọ và thường xuyên sử dụng ma túy trước khi hành hạ cháu bé C. Ảnh: CTV

Thời gian này, cặp tình nhân thường sử dụng ma túy đá tại phòng trọ. Sau mỗi lần sử dụng ma túy, thấy cháu bé C hay quấy khóc thì Thương đã ít nhất 5 lần dùng tay đánh vào đầu, mặt, rung lắc đầu đứa trẻ sơ sinh. Đến ngày 20/5, Thương tiếp tục có hành vi bạo hành với bé gái khiến cháu bé phải nhập viện cấp cứu.

Bé gái C vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm Công an TP.Đà Lạt tạm giữ cặp tình nhân trên thì cả hai đều dương tính với ma túy qua xét nghiệm nhanh.

Hiện nay, sức khỏe của cháu bé N.N.T.C đã có chuyển biến tích cực, phục hồi, được điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi Viện KSND TP.Đà Lạt phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Công an TP.Đà Lạt sẽ chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tuyên truyền chống phá Nhà nước, Bùi Tuấn Lâm lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/5, TAND TP.Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Tuấn Lâm (tên gọi khác là Peter Lam Bui; SN 1984, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị cáo Bùi Tuấn Lâm. Ảnh: CACC

Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 20/4/2019 đến ngày 7/9/2022, Bùi Tuấn Lâm đã có hành vi soạn thảo, đăng tải nhiều bài viết lên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, bị cáo Lâm đăng tải 19 bài viết lên tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân “Peter Lam Bui” và 25 video, bài viết lên Youtube (do Lâm tạo ra, quản lý, sử dụng).

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Tuấn Lâm mức án 5 năm 6 tháng tù và phạt quản chế 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.