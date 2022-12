Mới đây, thông tin đề cương kịch bản "Wonder Woman 3" của đạo diễn Patty Jenkins bị những người đứng đầu mới của hãng DC bác bỏ, không thể thực hiện theo kế hoạch. Đây là thông tin gây sốc cho người hâm mộ của loạt phim siêu anh hùng này.

Tuy nhiên, theo ScreenRant, Warner Bros. và DC Studios được cho là vẫn muốn làm "Wonder Woman 3" với Gal Gadot là ngôi sao chính, ngay cả khi đạo diễn Patty Jenkins không trở lại. Thương hiệu phim Wonder Woman bắt đầu với tư cách là viên ngọc quý của Vũ trụ DC, khi bộ phim đầu tiên được phát hành vào năm 2017 đã nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình và vượt qua kỳ vọng về doanh thu phòng vé. Thành công của phần tiếp theo khó xác định hơn do đại dịch Covid-19 bắt đầu hoành hành. Tuy nhiên, Warner Bros. vẫn thông báo rằng, "Wonder Woman 3" đang được phát triển ngay sau phần 2 ra mắt. Tuy nhiên, hai năm sau, sự thay đổi lãnh đạo của DC Studios đã mang đến sự mông lung cho tương lai loạt phim này.

Wonder Woman của Gal Gadot sẽ trở lại

Gal Gadot liệu có quay trở lại với "Wonder Woman"? Ảnh: Warner Bros.

Nhiều nguồn tin cho rằng, "Wonder Woman 3" đã bị Warner Bros. và DC hủy bỏ vì bộ phim không phù hợp với tầm nhìn mà James Gunn và Peter Safran có về tương lai của vũ trụ điện ảnh. Tuy vậy, Deadline đưa tin, DC vẫn quan tâm đến việc làm bộ phim "Wonder Woman 3" và hy vọng Gal Gadot sẽ đồng ý quay lại ngay cả khi đạo diễn Patty Jenkins đã từ chối tham gia.

Nếu Gal Gadot đồng ý quay lại với "Wonder Woman 3" thì thương hiệu phim và Wonder Woman đang ở một vị trí hoàn hảo để khởi động lại nhẹ nhàng. Patty Jenkins đã có ý tưởng cho hai bộ phim Wonder Woman nữa và một phần ngoại truyện nhưng có ý kiến cho rằng, "Wonder Woman 1984" là một cái kết tốt cho loạt phim. Hai bộ phim đầu tiên lấy bối cảnh thời kỳ quá khứ của DCU và xoay quanh chuyện tình lãng mạn của Wonder Woman và Steve Trevor. Phần kết của Wonder Woman 1984 cho thấy, Diana hoàn toàn gánh vác trách nhiệm trở thành anh hùng của nhân loại.

Thông tin "Wonder Woman 3" bị hủy bỏ được xác nhận một ngày sau dòng trạng thái đầy ẩn ý của Gal Gadot trên Twitter và Instagram. Nữ diễn viên đăng lại bức ảnh cảnh quay nổi tiếng của cô trong Wonder Woman phần đầu tiên và nói thời gian này cách đây vài năm, cô nhận thông báo được trao vai diễn Wonder Woman.

"Tôi vẫn luôn biết ơn vì cơ hội đảm nhận nhân vật mang tính biểu tượng như vậy. Và trên tất cả, tôi biết ơn các bạn, các fan của tôi. Các bạn là những người hâm mộ tuyệt vời, ấm áp, đáng yêu nhất thế giới. Thật háo hức chia sẻ chương tiếp theo với các bạn", người đẹp viết.

Mùa hè 2017, Wonder Woman được ví như cuộc cách mạng phòng vé đối với một bộ phim do nữ đạo diễn chỉ đạo, khi kiếm được hơn 822 triệu USD doanh thu. Bom tấn đưa Gal Gadot bước lên hàng sao hạng A ở Hollywood. Do đại dịch, phần 2 của phim lùi lịch chiếu vài lần và không đạt được thành tích phòng vé như mong đợi, chỉ thu về chưa tới 170 triệu USD.