Sở Y tế TP.HCM nói gì về việc phối hợp xét nghiệm với Công ty Việt Á?

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: Thành Nhân

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, khoảng đầu tháng 6, khi diễn biến dịch của thành phố có chiều hướng phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng, việc điều tra, truy vết phải tiến hành khẩn trương; lãnh đạo TP.HCM kêu gọi tất cả tầng lớp nhân dân cùng tham gia chống dịch.



Công ty Việt Á có đề nghị với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tham gia hỗ trợ xét nghiệm. Sau đó, HCDC có văn bản gửi Sở Y tế đề xuất chủ trương hợp tác cùng Công ty Việt Á thực hiện việc xét nghiệm PCR tại TP.HCM.

Sở Y tế có văn bản trả lời trên tinh thần chấp nhận, cho phép chủ trương để Công ty Việt Á phối hợp đặt trang thiết bị, triển khai xét nghiệm nhằm mở rộng năng lực sàng lọc người mắc Covid-19. Công ty Việt Á đã đặt máy tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, đưa sinh phẩm, con người vào để giúp TP.HCM xét nghiệm tầm soát.

"Công ty Việt Á đã thực hiện hỗ trợ xét nghiệm cho thành phố trong 2 tuần, vào thời điểm các cơ sở xét nghiệm của thành phố đã quá tải. Sau đó, Tập đoàn Vingroup đã ngỏ lời trả hết toàn bộ phí mà Công ty Việt Á đã làm cho TP.HCM và được chấp thuận. Từ khi đó đến khi hoàn thành nhiệm vụ, TP.HCM không tham gia mua sắm trang thiết bị cũng như vật tư liên quan vụ việc", bà Mai nhấn mạnh.

Nói rõ thêm, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, vào thời điểm giữa tháng 6, thành phố có chủ trương tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm từ 100.000 mẫu/ngày lên 300.0000 đến 500.000 mẫu/ngày. Thành phố cho phép tận dụng tối đa năng lực xét nghiệm của thành phố dù công hay tư. Do đó, HCDC đã tận dụng tất cả bệnh viện có khả năng xét nghiệm để thực hiện.

Tuy nhiên trước tình hình số mẫu xét nghiệm tăng, HCDC có xin phối hợp Công ty Việt Á để tăng cường năng lực xét nghiệm. Ngày 14/6, Sở Y tế TP.HCM đồng ý về chủ trương.

Theo thông tin cập nhật đến ngày 23/12, Sở Y tế TP.HCM xác định 2 bệnh viện đã mua sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Cụ thể, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 test với tổng số tiền là 636.562.500 đồng, theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Bệnh viện TP Thủ Đức mua 65.870 test với tổng giá trị 32.022.967.500 đồng bằng hình thức chỉ định thầu.

Trả lời thêm về việc Công an TP có vào cuộc kiểm tra 2 đơn vị mua sắm kit test của Công ty Việt Á hay không, thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó phòng tham mưu Công an TP.HCM) cho biết, Công an TP.HCM đã phối hợp rà soát tất cả trường hợp mua bán trang thiết bị y tế nhằm kiểm tra xem có vấn đề tiêu cực, vụ lợi hay vi phạm về tham ô, tham nhũng hay không.

Liên quan Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện TP.Thủ Đức có sử dụng kit test của Việt Á, thượng tá Hà cho rằng, khi thông tin nên khách quan vào từng thời điểm, từng hoàn cảnh cụ thể chứ không nên gán ghép suy nghĩ là chỉ liên quan đến Việt Á là vi phạm, tránh tạo áp lực cho các cơ quan y tế.

Chi nhánh Công ty Việt Á tại Bình Dương. Ảnh: Văn Dũng

"Ví dụ, thời điểm cần mua thì phải mua. Nếu có tư lợi trong thi hành công vụ thì cơ quan điều tra hay các đơn vị mới xử lý", thượng tá Hà nói.

Thông tin về việc kiểm soát mua bán thuốc trên mạng, Công an TP.HCM đã khởi tố một vụ liên quan đến lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Thượng tá Hà cho biết thêm Công an TP.HCM đang xác minh 3 vụ theo đầu mối.