Sóc Trăng: Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực ĐBSCL

Tham dự Đại hội có ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các nhiệm kỳ, cùng 346 đại biểu chính thức trong tổng số trên 45.000 đảng viên toàn tỉnh.



Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng chính thức khai mạc vào sáng 14/10.

Báo cáo tại đại hội, ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: "Nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực".

Cụ thể, ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 6,15%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết từ 8-9%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ước tính GRDP bình quân đầu người năm 2020 là 2.110 USD/người/năm (chỉ tiêu Nghị quyết là 3.320 USD/người/năm), tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đầu người là 9,38%. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 là 8,69%/năm, từ 63 triệu đồng/người/năm vào năm 2016 lên 88 triệu đồng/người/năm vào năm 2020.

Ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, báo cáo kết quả Nghị quyết nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Nhiệm kỳ qua, tỉnh tập trung triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ và đạt kết quả tích cực. Đến nay, huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến cuối nhiệm kỳ, có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 62,5% (chỉ tiêu Nghị quyết trên 50%).

Ông Phạm Minh Chính (người thứ 3 bên phải sang) - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng các đại biểu bên lề Đại hội.

Mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng xác định là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đảng bộ cũng còn xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ghi nhận những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu trong thời gian tới, Sóc Trăng cần tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội là nhiệm vụ trung tâm. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh.



Trưởng Ban tổ chức Trung ương cho biết thêm: "Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất cả nước (chiếm trên 30% dân số của tỉnh), do vậy phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy tối đa bản sắc văn hóa các dân tộc; quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn và đồng bào Khmer.