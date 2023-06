Sơn La: Hơn 16.000 thí sinh thi vào lớp 10 trong tiết trời oi bức

Tại các điểm thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn tỉnh Sơn La, bắt đầu từ 6 giờ 30 phút các thí sinh đã có mặt ở các điểm thi để làm các thủ tục trước khi dự thi. Cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Các thí sinh dự thi môn Ngữ văn, Toán vào ngày 6/6; thi môn tiếng Anh vào sáng ngày 7/6. Riêng thí sinh thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Sơn La, ngoài 3 môn chung thi cùng đề của Sở GDĐT sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều ngày 7/6.

Để hỗ trợ các thí sinh trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 tại các điểm thi, các cơ sở Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2023. Với hàng trăm tình nguyện viên đã tham gia phát nước uống, bút, quạt miễn phí; hỗ trợ phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, đưa đón thí sinh trong trường hợp cần thiết... góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Giám thị thi kiểm tra thông tin các thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh

Hạn chế tai nạn giao thông, ùn tắc trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển vào lớp 10, tại 42 điểm thi trên địa bàn tỉnh Sơn La, lực lượng Cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ túc trực, phân luồng giao thông tại các điểm thi. Các cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức, nắm tình hình, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường kết hợp với điều tiết, phân luồng giao thông, giúp các thí sinh di chuyển đến các điểm thi một cách an toàn, thuận tiện.

Hướng dẫn phụ huynh học sinh dừng đỗ xe đúng nơi quy định, đảm bảo tình hình giao thông luôn thông thoáng, không ùn tắc giao thông xảy ra làm ảnh hưởng đến quá trình di chuyển, dự thi của các thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh.

Đoàn viên thanh niên phát nước uống miễn phí cho thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Nguyễn Vinh

Lực lượng CSGT Sơn La điều tiết giao thông tại điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Ảnh: Nguyễn Vinh

Kỳ thi tuyển lớp 10 năm nay, các trường học trong tỉnh Sơn La sẽ tuyển sinh 15.700 học sinh. Sở GDĐT tỉnh Sơn La đã thành lập 42 điểm thi ở 42 trường THPT, THCS và THPT; phổ thông dân tộc nội trú các huyện, thành phố. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT do Hội đồng thi Sở GDĐT tổ chức ra đề.