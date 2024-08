Hơn 200 học sinh có thể phải lùi khai giảng vì cầu sập trong cơn bão số 2

Nỗi lòng của người giáo viên vùng cao

Cô Hà Thị Hồng - Giáo viên lớp 5 Trường Tiểu học Chiềng Nơi đau đáu hướng ánh mắt về phía dòng suối chảy cuồn cuộn, nơi cây cầu treo nối giữa 5 thôn Nhụng Trên, Nhụng Dưới, Pá Hốc, Hua Pư, Huổi Lạc, đến với trường Tiểu học Chiềng Nơi đã bị phá hủy hoàn toàn sau cơn bão số 2 vừa qua. Cơn bão không chỉ cuốn đi cây cầu mà còn cướp đi hy vọng đến trường an toàn của hơn 200 em học sinh.

Cô Hồng nhớ lại buổi sáng nhận được tin cây cầu treo bị cuốn trôi, tim cô như thắt lại khi nghĩ đến những em học sinh mà cô đã dành cả tuổi xuân để dạy dỗ, đặt trọn niềm hy vọng cho những chủ nhân tương lai của đất nước. “Sau khi cơn lũ cuốn trôi cây cầu, mưa lại kéo dài liên tục. Làm sao các em có thể đến trường được đây?” - câu hỏi khiến cô Hồng khó yên lòng mỗi khi nghĩ đến.

Cây cầu là đường giao thông chính cho các em nhỏ đến trường nay đã bị phá hủy hoàn toàn bởi cơn lũ.

Ông Hà Minh Công - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Nơi, cho biết: "Có hơn 200 em học sinh từ các thôn Nhụng Trên, Nhụng Dưới, Pá Hốc, Hua Pư và Huổi Lạc sẽ đến nhập học tại trường. Thôn xa nhất cách trường đến 25km. Không có cây cầu, các em sẽ phải đối mặt với nguy hiểm khi vượt suối hoặc đi đường vòng rất gian nan".

Không chỉ cây cầu treo bị cuốn trôi, cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học Chiềng Nơi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 2. Cổng trường đổ sập, lớp bùn đất dày phủ kín sân trường và len lỏi vào từng góc lớp học, để lại một khung cảnh xơ xác. Mặc dù bản thân cũng chịu nhiều tổn thất, nhưng cô Hồng cùng các đồng nghiệp, người dân địa phương và các em học sinh gần trường đã không quản ngại khó khăn, cùng nhau dọn dẹp, tái thiết ngôi trường.

Cô Hồng xúc động kể lại: “Sáng nay, tôi đến trường với tâm trạng nặng nề, không biết bao giờ trường mới khắc phục xong và trả lại nguyên bản. Nhưng khi đến nơi, tôi bất ngờ thấy rất đông phụ huynh và học sinh đã có mặt từ sớm. Họ cùng nhau quét dọn bùn đất, sửa chữa bàn ghế. Tôi thực sự xúc động trước tình cảm và sự đoàn kết của mọi người vì các con học sinh thân yêu”.

Rất đông những em học sinh, phụ huynh và người dân gần trường đã đến để phụ giúp tái thiết lại ngôi trường.

Em Sồng Thị Huyền - Học sinh lớp 4C, hồ hởi chia sẻ trong lúc tay vẫn không ngừng lau chùi: “Cháu muốn trường mình thật đẹp để chào đón năm học mới. Cháu mong rằng các cô chú sẽ giúp xây lại cầu để các bạn sẽ lại được đến trường”.

Nối nhịp cầu hy vọng

Sau cơn bão số 2, người dân Chiềng Nơi đều mất mát nhiều, nhưng đối với họ, tương lai các con được cắp sách đến trường mới là điều quan trọng nhất. Ông Hà Văn Tập - phụ huynh có con đang học lớp 2 tại Trường Tiểu học Chiềng Nơi chia sẻ: “Chúng tôi ở đây đều cố gắng để con em mình được cắp sách đến trường, nhưng thiên tai xảy ra làm cầu sập nên cũng chưa biết phải làm thế nào. Chỉ mong sớm có được chiếc cầu để bà con được đi lại,các cháu được đến trường”.

Mong ước lớn nhất của các em nhỏ tại xã Chiềng Nơi bây giờ là được an tâm cắp sách đến trường.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Cầm Văn Trực - Chủ tịch UBND xã Chiềng Nơi cho hay: “Hiện tại có một cầu treo và một cầu tràn là đường giao thông chính dẫn đến trung tâm Trường Tiểu học Chiềng Nơi. Cây cầu treo hiện đã bị cuốn trôi do cơn bão vừa qua, còn cầu tràn cũng đã bị cơn bão phá hủy một phần, nếu mưa lớn kéo dài sẽ bị nhấn chìm, không thể đi qua. Chỉ còn hai tuần nữa là khai giảng nhưng vẫn chưa có biện pháp an toàn để các em học sinh tại Trường Tiểu học Chiềng Nơi có thể an tâm đến trường”.

Dù cây cầu tràn đã bị bão cuốn đi hết các song chắn và có nguy cơ sập cao, nhưng người dân vẫn phải chấp nhận di chuyển qua cây cầu để có thể đến được với trung tâm xã. Hiện tại, ở địa phương vẫn đang vào mùa mưa cao điểm địa hình của xã trải dài theo dòng sông đang chảy xiết, lưu lượng nước lớn nên cây cầu tràn có nguy cơ bị nhấn chìm rất cao. Bà con và học sinh phải đi vòng quãng đường rất xa nếu muốn đến được với trung tâm xã mà không đi qua một trong hai cây cầu.

Cây cầu tràn còn lại dẫn đến trung tâm xã đang có nguy cơ sập rất cao và bị nhấn chìm nếu mưa lũ kéo dài.

Để Trường Tiểu học Chiềng Nơi thực sự sẵn sàng đón học sinh, vẫn cần rất nhiều sự chung tay từ các mạnh thường quân. Đặc biệt, việc xây dựng lại cây cầu vẫn là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường. Nhịp cầu mới không chỉ nối liền con đường cho các em học sinh thôn Nhụng Trên, Nhụng Dưới, Pá Hốc, Hua Pư và Huổi Lạc đến với Trường Tiểu học Chiềng Nơi, mà còn đưa nhịp sống sinh hoạt của bà con nơi đây trở lại bình thường.