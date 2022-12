Sơn La: Khởi tố cựu nhân viên Phòng Kế hoạch thu tiền bất chính Sơn La: Khởi tố cựu nhân viên Phòng Kế hoạch thu tiền bất chính

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Hợp về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"...

