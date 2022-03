Sơn La: Mưa đá to hơn quả trứng gà, nhiều nhà thủng mái

Trao đổi nhanh với PV Dân Việt, ông Thào A Sáy, Chủ tịch UBND xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên xác nhận: Khoảng 18 giờ tối nay, trên địa bàn xã Hua Nhàn và xã Tạ Khoa của huyện Bắc yên có xảy ra mưa đá lớn kéo dài hơn 10 phút.

Bước đầu, trận mưa đá khủng làm thủng 10 ngôi nhà lợp bằng ngói fibro xi măng ở xã Tạ Khoa. Ảnh: Thào A Sáy.

"Mưa đá khiến ngói fibro xi măng nhà tôi ở bản Tân Cuông, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên bị thủng nhiều, nền nhà thành vũng lầy. Lúc xảy ra mưa đá, gia đình tôi chạy vào nhà vệ sinh đổ trần bê tông để tránh nên may mắn người không bị sao. Về thiệt hại cây cối, hoa màu do trời tối nên hiện tại vẫn chưa thống kê được", Chủ tịch UBND xã Hua Nhàn nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Hua Nhàn, trận mưa đá chiều tối nay có nhiều viên đá to bằng quả trứng gà, cá biệt nhiều viên to hơn cả quả trứng gà. Vì vậy, nhiều ngôi nhà lợp ngói fibro xi măng đã không chịu được và bị thủng mái, gây thiệt hại cho người dân.

Trận mưa đá bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay. Ảnh: Thào A Sáy.

Thông tin với PV Dân Việt, lãnh đạo phòng NNPTNT huyện Bắc Yên cho biết, cuối giờ chiều nay, xảy ra mưa đá trên địa bàn 3 xã Mường Khoa, Tạ Khoa, Hua Nhàn. "Đây là trận mưa đá bất ngờ. Chiều nay, tỉnh Sơn La cũng đã cảnh báo sẽ có mưa dông. Hiện tại, vẫn chưa thống kê được thiệt hại", vị lãnh đạo này cho hay.

Theo dự báo thời tiết, ngày 6/3, khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng Điện Biên, Lai Châu trưa chiều trời nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C; riêng Điện Biên, Lai Châu từ 27 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.