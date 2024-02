Sơn La: Số người vi phạm nồng độ cồn bị xử lý tăng hơn 256% so với Tết năm trước

Clip: Sơn La gần 300 “ma men” nộp phạt đầu năm

Sơn La xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm

Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người dân từ khắp mọi miền trở về địa bàn Sơn La ăn tết, đây cũng là nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an, của BGĐ Công an tỉnh Sơn La về triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đón Tết. Những ngày qua, lực lượng CSGT Sơn La đã liên tục tuần tra, kiểm soát và có những biện pháp nhằm đảm bảo sự bình yên của người dân trên mọi tuyến đường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ. Ảnh: Cao Thiên

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Minh Tú, Phó trưởng Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: Với phương châm xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đặc biệt là lỗi nồng độ cồn, đã giảm được tình trạng này, tuy nhiên một bộ phận còn do ý thức, do nhận thức còn hạn chế nên đã sử dụng trong dịp lễ Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024 chúng tôi tăng cường kiểm tra để bà con vui xuân đón Tết an toàn.

"Để đảm bảo TTATGT, phục vụ người dân đi lại an toàn, Công an huyện đã huy động lực lượng, triển khai nhiều biện pháp, kết hợp giữa công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn", Thượng tá Nguyễn Minh Tú nói.

Vi phạm nồng độ cồn bị xử lý tăng 190 trường hợp

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng CSGT tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra xử lý 499 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng; tước 113 giấy phép lái xe; tạm giữ 294 phương tiện. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn bị xử lý nhiều nhất với 264 trường hợp vi phạm, tăng 190 trường hợp, tăng 256,7% so với Tết Nguyên đán 2023.

Phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng; 113 trường hợp vi phạm về tốc độ, 51 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; 2 trường hợp vi phạm về quá tải; 7 trường hợp vi phạm về quá khổ; 4 trường hợp điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy và 19 trường hợp không có giấy phép lái xe.



Tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm rõ rệt. Cụ thể, toàn tỉnh Sơn La xảy ra 3 vụ tai nạn, làm chết 2 người, bị thương 8 người. So với 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, giảm 4 vụ, số người chết giảm 50%.