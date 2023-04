Sơn Tùng M-TP hát toàn bộ bằng tiếng Anh, kết hợp rapper quốc tế?

Tối 28/4, giọng ca người Thái Bình hé lộ những giai điệu đầu tiên trong ca khúc Making My Way. Đó là đoạn nhạc mang âm hưởng latin. Sơn Tùng tiếp tục hát tiếng Anh. Theo nguồn tin của Tiền Phong, giọng ca Hãy trao cho anh sẽ hát trọn vẹn bằng tiếng Anh và kết hợp cùng một rapper danh tiếng.

Trước đó, hình ảnh Sơn Tùng xuất hiện tại Mỹ được lan truyền trên mạng xã hội. Một số tin đồn rộ lên Sơn Tùng muốn kết hợp với Justin Bieber. Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn và việc Sơn Tùng hợp tác với "Hoàng tử nhạc pop" là bất khả thi.

Sơn Tùng trong lần kết hợp với Snoop Dogg.

Việc đặt nhan đề cho ca khúc "Making My Way" (Tạm dịch: Tạo lối đi riêng), ngầm khẳng định cho tham vọng của Sơn Tùng trên thị trường nhạc Việt. Nam ca sĩ đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường Việt Nam, do đó đặt tham vọng lấn sân sang thị trường quốc tế. Kết hợp cùng những nghệ sĩ tên tuổi trên làng nhạc thế giới là cách để Tùng rút ngắn quãng đường.

Cú bắt tay với huyền thoại Snoop Dogg là bước ngoặt sự nghiệp của giọng ca quê lúa. Sau 3 năm, MV Hãy trao cho anh hút hơn 267 triệu lượt xem trên YouTube. Sức ảnh hưởng của Snoog Dogg giúp cái tên Sơn Tùng bắt đầu len lỏi đến các khán giả, đặc biệt là fan của rapper ở quốc tế. Từ bệ phóng Hãy trao cho anh, cát-xê của Sơn Tùng cũng chạm ngưỡng đến tiền tỷ cho một show diễn.

Sự cố ở MV There's Not One At All khiến Sơn Tùng bị chững lại. Một năm qua, giọng ca sinh năm 1994 hiếm khi xuất hiện ở show và gần như biệt tăm trên mạng xã hội. Dù vậy, sức hút của Sơn Tùng vẫn mạnh mẽ. Chỉ với một tấm poster thông báo tung ca khúc mới Making My Way và đoạn teasing, Sơn Tùng đã gây sốt mạng xã hội.