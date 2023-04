Sơn Tùng M-TP trở lại, tuyên bố bước vào chặng mới của sự nghiệp

Vào lúc 20h ngày 25/4, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã chính thức công bố dự án mới mang tên Making My Way sau gần một năm im ắng. Chia sẻ với truyền thông, nam ca sĩ cho biết đây sẽ là sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước ngoặt của anh trên chặng đường mới: "Điều gì lặp đi lặp lại sẽ trở thành đương nhiên, mà đương nhiên, hiển nhiên rồi thì sẽ trở thành cái gì đó bình thường. Chính vì thế tôi đã có một quyết định. Đó chính là bước xuống khỏi "ngọn núi" tôi đã tạo nên và đi tìm một "ngọn núi khác" để leo lên, chinh phục. Making My Way chính là sự bắt đầu cho hành trình chinh phục "ngọn núi" mới này".

Sơn Tùng M-TP công bố dự án mới. (Ảnh: FBNV)

Making My Way là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi dự án mà Sơn Tùng M-TP sẽ lần lượt cho ra mắt trong năm 2023. Ca khúc phát hành vào lúc 0h00 ngày 5/5/2023 trên tất cả các nền tảng Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Amazon Music, Soundcloud, Tidal và các nền tảng thịnh hành khác trên thế giới, một lần nữa chứng minh tham vọng vươn xa của nam ca sĩ sinh năm 1995.

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh được công chúng biết đến với ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Anh tạo dấu ấn qua loạt bản "hit" đình đám như: Lạc trôi; Chúng ta không thuộc về nhau; Hãy trao cho anh...

Cách đây tròn một năm, vào ngày 5/5/2022, Sơn Tùng M-TP gặp lùm xùm lớn trong sự nghiệp khi cơ quan chức năng xác định MV "There's no one at all" của anh có dấu hiệu vi phạm quy định cấm "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội". Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu đồng và phải tiêu hủy toàn bộ bản ghi MV "There's no one at all" cũng như gỡ bỏ MV trên mọi nền tảng.

Tháng 10/2022, Sơn Tùng M-TP tiếp tục phát hành một đoạn video Intro và lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội với ca từ bị nhiều người cho là kiêu căng, thách thức. Không ít ý kiến nhận định, Sơn Tùng M-TP sẽ vẫn giữ được vị trí hàng đầu trong showbiz, tuy nhiên tầm ảnh hưởng của anh sẽ ngày càng thu hẹp.