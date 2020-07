Sơn Tùng M-TP khiến fan tan chảy vì gương mặt không góc chết

Hồi cuối năm 2019, nam ca sĩ này cũng từng cũng đạt thứ hạng 46/100 nam thần đẹp nhất Châu Á theo trang Sina.

Sau khi ra mắt MV "Có chắc yêu là đây", Sơn Tùng M-TP đã chăm chỉ xuất hiện hơn. Lần này là hình tượng mặc vest lịch lãm, phong độ, chuẩn "soái ca" trong teaser một dự án truyền cảm hứng cho giới trẻ.



Dù thời lượng của teaser khá ngắn nhưng cũng đủ khiến dân mạng phải trầm trồ vì gương mặt không "điểm chết" của chàng ca sĩ gốc Thái Bình ở mọi góc quay.

Trong đoạn clip, Sơn Tùng diện bộ vest lịch lãm nhưng cũng đầy cá tính, để lộ hình xăm giữa ngực. Dòng chữ "Believe in yourself" (tạm dịch: Tin vào chính mình). Lần này, nam ca sĩ lại mang đến một thông điệp mới: "Tôi không theo số đông, tôi khác biệt". Câu nói của Sơn Tùng ở cuối clip đã khiến các fan không khỏi tò mò.

Được biết, sắp tới đây, Sơn Tùng sẽ xuất hiện tại "Đại tiệc công nghệ trên mặt nước" diễn ra tại Hồ Bán Nguyệt (Q.7, TP.HCM) vào ngày 1/8. Đây sẽ là lần đầu tiên nam ca sĩ hát live ca khúc triệu view "Có chắc yêu là đây" và chia sẻ sâu hơn về thông điệp "Tôi khác biệt, tạo nổi bật".