Streamer Viruss chỉ ra chiến lược sai lầm của Sơn Tùng MTP sau khi MV mới ngừng phát hành

MV "There's no one at all" của Sơn Tùng MTP ngừng phát hành sau gần một ngày ra mắt đang là chủ đề được nhiều người quan tâm. Cụ thể, sau khi ra mắt, sản phẩm âm nhạc mới của giọng ca gốc Thái Bình có nhiều hình ảnh mang hành động tiêu cực, tác động mạnh đến tâm lý người xem.

Khi tiếp nhận thông tin phản ánh về MV "There's no one at all", Cục Nghệ thuật Biểu diễn lập tức vào cuộc và gửi văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ TT&TT xử lý vụ việc. MV "There's no one at all" của nam ca sĩ buộc phải dừng phát hành trên tất cả nền tảng mạng xã hội.

Đại diện đơn vị này cho biết, MV "There's no one at all" của Sơn Tùng MTP mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều ảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc bằng hình ảnh nhân vật chính tự tử. Sản phẩm gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, đặc biệt là trẻ em.

MV "There's no one at all" của Sơn Tùng MTP buộc phải dừng phát hành trên tất cả nền tảng mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, streamer Viruss gây chú ý khi bày tỏ quan điểm cá nhân về ồn ào liên quan đến sản phẩm mới của Sơn Tùng MTP. Đầu tiên, Viruss cho rằng giọng ca gốc Thái Bình và ê-kíp đang có chiến lược thay đổi phong cách âm nhạc, từ tiếng Việt sang tiếng Anh quá gấp gáp, không tốt. Điều này khiến sản phẩm âm nhạc mới không đạt hiệu quả cao.

"Là fan, ai cũng muốn nghệ sĩ mình yêu thích đạt được nhiều thành tựu. Ai cũng muốn điều đó! Tôi nghĩ rằng là một nghệ sĩ, chúng ta nên biết cân bằng giữa cái mình muốn và hiệu quả của sản phẩm?", Viruss bày tỏ.

Nói về phần hình ảnh MV "There's no one at all", Viruss cho rằng, sản phẩm mới của Sơn Tùng MTP đã khiến người xem cảm nhận được sự cô đơn, cô độc. Đây có thể là những gì anh muốn nói ra trong một giai đoạn nào đó. Tuy nhiên, Sơn Tùng MTP đã phải gỡ bỏ sản phẩm âm nhạc này bởi một số hình ảnh trong MV, đặc biệt là cảnh cuối cùng.

Viruss cho rằng Sơn Tùng MTP và ê-kíp có quyết định sai lầm về việc sử dụng hình ảnh cuối cùng trong MV "There's no one at all". (Ảnh: FBNV)

Theo Viruss, Sơn Tùng MTP và ê-kíp đã có quyết định sai lầm về việc sử dụng hình ảnh cuối cùng trong MV "There's no one at all" và lựa chọn thời điểm ra mắt sản phẩm. Bởi thời gian qua, dư luận liên tục bàng hoàng khi liên tiếp đọc được thông tin liên quan đến những vụ tự sát của nữ sinh.

Streamer Viruss chia sẻ: "Tôi không biết ai là người kiểm duyệt ra MV này. Có thể do Sơn Tùng MTP là chủ tịch nên cậu ấy có quyền quyết định hết. Đây là một sai lầm về thời điểm ra MV. Mọi người đã biết câu chuyện của một cậu bé sống ở chung cư cách đây không lâu.

Sơn Tùng MTP cần một người đảm nhận nhiệm vụ định hướng sản phẩm. Sơn Tùng MTP và ê-kíp đã mắc phải lỗi sai rất cơ bản là đang trong giai đoạn xảy ra nhiều sự việc nhạy cảm lại ra mắt MV có những hình ảnh đó! Quyết định ra mắt MV "There's no one at all" ở thời điểm nhạy cảm này là quá sai lầm!".

Sơn Tùng MTP gửi lời xin lỗi tới công chúng sau khi vấp phải nhiều chỉ trích. (Ảnh: FBNV)

Trước streamer Viruss, TS Mỹ học Nguyễn Thế Hùng cho rằng, tự tử trong giới trẻ là một vấn đề cần phải xem xét ở nhiều góc độ và cần phải nhanh chóng có phương án để ngăn chặn. Nhiều bạn trẻ đã chọn kết thúc tiêu cực, đau lòng... thời gian qua gây hoang mang dư luận, gây nhiều lo lắng cho các bậc cha mẹ. Trong nghệ thuật, nghệ sĩ hoàn toàn tự do sáng tạo nhưng cũng cần nghĩ đến khía cạnh đạo đức và trách nhiệm. Việc tung sản phẩm có yếu tố nhạy cảm ở thời điểm nào là vấn đề nên được tính đến.

Thông qua trang fanpage chính thức, Sơn Tùng MTP đã gửi lời xin lỗi tới công chúng: "Sau khi phát hành, tôi cũng đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều. Nhân đây, tôi thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Đây thực sự không phải là những gì mà tôi mong muốn.

Tôi luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tôi luôn mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam của mình. Vì vậy, tôi và công ty, với tinh thần cầu thị, lắng nghe sẽ chủ động ngừng phát hành MV There's no one at all". Tuy nhiên, lời xin lỗi của Sơn Tùng MTP vẫn chưa làm khán giả hài lòng.