Sơn Tùng M-TP

Cuối tháng 4/2022, Sơn Tùng M-TP đánh dấu sự trở lại với âm nhạc bằng MV "There's no one at all". Tuy nhiên, MV này buộc phải ngừng phát hành sau chưa đầy một ngày ra mắt vì phần hình ảnh gây tranh cãi như cảnh bạo lực, nhất là cảnh tự tử ở cuối MV. Sự việc này khiến nam ca sĩ vấp phải nhiều chỉ trích của dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh.

MV "There's no one at all" của Sơn Tùng MTP bị ngừng phát hành. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh việc cho ra mắt MV chứa nhiều hành động tiêu cực, Sơn Tùng M-TP còn bị chỉ trích vì những bài đăng tố nam ca sĩ đạo nhái MV của nhóm nhạc Big Bang. Cụ thể, kiểu tóc xoăn xù dài chấm vai của Sơn Tùng M-TP trong MV "There's no one at all" giống mái tóc của Daesung (nhóm Big Bang). Hình ảnh Sơn Tùng ngổ ngáo trên đường phố, gạt tay một cặp đôi và tự chất vấn bản thân, đấm vỡ gương khá giống với hình ảnh của G-Dragon (nhóm Big Bang) trong hai MV "Crooked", "Haru Haru"…

Trước sự chỉ trích từ dư luận và quyết định ngừng phát hành MV "There's no one at all" từ Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sơn Tùng MTP đã lên tiếng xin lỗi. Giọng ca gốc Thái Bình bày tỏ: "Sau khi phát hành, tôi cũng đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều. Nhân đây, tôi thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Đây thực sự không phải là những gì mà tôi mong muốn.

Sự trùng hợp trong MV mới của Sơn Tùng MTP với các sản phẩm âm nhạc của nhóm Big Bang. (Ảnh chụp màn hình)

Tôi luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tôi luôn mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam của mình. Vì vậy, tôi và công ty, với tinh thần cầu thị, lắng nghe sẽ chủ động ngừng phát hành MV "There's no one at all". Tuy nhiên, lời xin lỗi của Sơn Tùng M-TP vẫn chưa làm khán giả hài lòng.

Amee

Đầu năm 2020, Amee cho ra mắt MV "Sao anh chưa về nhà" với khung cảnh cổ tích. Sản phẩm này đạt được thành tích cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc chỉ sau 24h trình làng. Điều đáng tiếc là yếu tố bối cảnh vấp phải ý kiến trái chiều vì có nhiều điểm giống MV "Blank Space" của Taylor Swift như: bật khóc đến mức chảy mascara, hủy tranh treo tường bằng dao, cắt quần áo người yêu…

Tạo hình của Amee trong MV "Sao anh chưa về nhà". (Ảnh: NVCC)

Trước sự việc này, công ty quản lý của Amee phản hồi như sau: "Khi bàn đến kịch bản, trước câu hỏi "Con gái khi ghen thường hành động điên rồ thế nào?": Khóc lóc quằn quại, xé hình người yêu, đập phá đồ vật kỷ niệm... Các thành viên trong ê-kíp đều không hẹn mà cùng nhắc đến Taylor Swift bởi vì chúng tôi đều là fan của chị ấy. Chúng tôi nghĩ: Tại sao không? Taylor Swift cũng là công chúa mà, công chúa nhạc đồng quê. Vậy thì vũ trụ công chúa sao có thể thiếu chị mình? Do đó ở phân đoạn công chúa giận điên lên vì hoàng tử đi mãi không về, chúng tôi đã mô phỏng lại hành động của Taylor Swift theo cách nhẹ nhàng, phù hợp với AMEE hơn như một sự tri ân nàng công chúa trong đời thật.

Nếu việc này khiến các Swiftie không vui thì chúng tôi rất lấy làm xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng chắc chắn chúng tôi xuất phát từ thiện chí trân trọng thần tượng. Cảm ơn nguồn cảm hứng âm nhạc và sáng tạo mà Taylor Swift đã cho chúng tôi".

K-ICM

Giữa năm 2020, K-ICM kết hợp cùng Xesi cho ra mắt MV "Túy họa". Sản phẩm đánh dấu sự kết hợp của hai nghệ sĩ trẻ đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ. Sau một ngày ra mắt, sản phẩm mới của K-ICM bị "bóc phốt" đạo nhái trang phục và sử dụng tranh của người khác không xin phép.

K-ICM bị tố sử dụng tranh vẽ của họa sĩ Ivy Nguyên Trần không xin phép. (Ảnh: FBNV)

Theo đó, trang phục K-ICM mặc trong MV "Túy họa" bị cho là vay mượn từ tạo hình của nhân vật Hoa thành trong tiểu thuyết "Thiên quang tứ phúc" của Mặc Hương Đồng Khứu. Họa sĩ Ivy Nguyên Trần (tên thật là Trần Thảo Nguyên) đăng đàn tố nam producer sử dụng tranh của mình mà không xin phép. Nữ họa sĩ còn đăng tải bản vẽ gốc và ảnh chụp màn hình MV "Túy họa" để khán giả dễ dàng so sánh.

Ít lâu sau, K-ICM cho biết, anh đảm nhận khâu sản xuất, sáng tác, quay MV và phát hành sản phẩm. Về việc sử dụng tranh của họa sĩ Ivy Nguyên Trần không xin phép, bộ phận phụ trách chuyên môn của công ty quản lý K-ICM đã tìm cách trao đổi về phương án giải quyết với họa sĩ.

Quang Hà

Giữa năm 2019, Quang Hà cho ra mắt MV "Ai rồi cũng sẽ khác", mở màn chuỗi dự án âm nhạc nửa cuối năm của nam ca sĩ. Sau vài giờ phát hành, MV "Ai rồi cũng sẽ khác" bị nghi ngờ đạo nhái "Day by day" của nhóm nhạc Hàn Quốc T-ara. Nghi ngờ đạo nhái khiến Quang Hà nhận về nhiều "gạch đá" từ khán giả. Thậm chí, lượt dislike (không thích) MV nhiều gấp đôi lượt like (thích).

Ca khúc "Ai rồi cũng sẽ khác" của Quang Hà bị nghi đạo nhái nhạc của nhóm T-ara. (Ảnh: FBNV)

Đối mặt với tình huống trên, Quang Hà lên tiếng giải thích. Giọng ca "Ngỡ" khẳng định, anh ít nghe nhạc Kpop. Vì thế, anh không biết sản phẩm mới của mình giống hay khác ca khúc nào của Hàn Quốc.

Ca sĩ Quang Hà chia sẻ: "Bản thân tôi rất ít nghe nhạc Hàn Quốc nên không hề biết. Bên cạnh đấy, trước khi phát hành MV, tôi đã hát live đến hàng chục lần bài hát này và không hề có ý kiến nào cho rằng giai điệu bài hát này giống với ca khúc "Day by day" của T-ara. Ngay sau khi có thông tin cho rằng bài hát "Ai rồi cũng sẽ khác" đạo nhái nhạc, tôi có gọi cho nhạc sĩ Phúc Trường ngay sau đó nhưng Phúc Trường cũng cho rằng đó là sự ngẫu nhiên chứ cũng không hề hay biết".

Phùng Khánh Linh

MV "Cô gái nhân ái" của Phùng Khánh Linh được ra mắt vào tháng 12/2020, gây ấn tượng mạnh với truyền thông và công chúng về khả năng "biến hóa khôn lường". Mặc dù đây chỉ là sản phẩm dance version nhưng Phùng Khánh Linh và ê-kíp sản xuất đã tái hiện thành công hình tượng của Britney Spears và Taylor Swift kết hợp với phiên bản mới của chính mình.

Phùng Khánh Linh bác bỏ nghi vấn "Cô gái nhân ái" đạo nhái "Đóa hoa hồng" của Chi Pu. (Ảnh: FBNV)

Sau khi MV "Cô gái nhân ái" của Phùng Khánh Linh ra mắt, nhiều người nhận xét phần drop nhạc khiến người nghe thấy giống "Đóa hoa hồng" của Chi Pu. Trao đổi với Dân Việt, Phùng Khánh Linh khẳng định: "Tôi thấy không giống. Bản thân tôi thấy "Cô gái nhân ái" không hề giống với "Đóa hoa hồng" của Chi Pu.

Thành thật là khi tôi tung trailer, có không ít comment nói về việc này. Nhân dịp này, tôi muốn minh oan cho mình. Tôi nghĩ do cả hai ca khúc được phối theo phong cách Disco nên xuất hiện khá nhiều âm thanh giống nhau. Ví dụ như tiếng Cello được sử dụng trong "Stupid Love" của Lady Gaga khá nhiều, hay âm Bass dồn dập cũng là những đặc trưng của thể loại này".