Loạt MV buộc phải gỡ bỏ vì phản cảm trong năm 2022: Sơn Tùng M-TP, Chi Pu góp mặt

Sơn Tùng với MV "There's no one at all"

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP tung ra MV ca khúc "There's no one at all". Những hình ảnh tiêu cực trong sản phẩm âm nhạc này ngay lập tức gây ra tranh cãi dữ dội, đặc biệt ngay sau thời điểm các bậc phụ huynh còn chưa hết bàng hoàng vì tình trạng nhiều thiếu niên nghĩ quẩn. Hình ảnh Sơn Tùng M-TP nhảy xuống từ một tòa nhà vì quá bế tắc trong cuộc sống bị chỉ trích nặng nề.

Ngay sau đó, Cục Phát thanh và Truyền hình (Bộ TT&TT) đã phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) để xử lý MV này. Tối 29/4, Sơn Tùng đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân và thông báo ngưng phát hành MV "There's no one at all" nhưng chỉ khóa MV tại thị trường Việt Nam.

Hình ảnh của Sơn Tùng trong MV ca khúc "There's no one at all" phiên bản đầu tiên. (Ảnh: NSX)

Ngày 5/5, đại diện của nam ca sĩ đã tới làm việc với thanh tra Bộ VHTTDL tại Hà Nội. Sau buổi làm việc thanh tra Bộ VHTTDL ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng, đồng thời yêu cầu công ty của Sơn Tùng tiêu hủy MV; nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình của MV "There's no one at all" dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Ngày 5/7, Sơn Tùng M-TP đăng tải phiên bản mới của MV này, với phần ca từ và hình ảnh tích cực hơn.

MV "Sashimi" và "Black hickey" của Chi Pu

Tối 8/8/2022, Chi Pu cho ra mắt MV "Black hickey" đánh dấu sự tái xuất làng nhạc Việt Nam sau 2 năm vắng bóng. Sản phẩm được quảng bá rầm rộ nhưng lại nhanh chóng nhận hàng loạt chỉ trích. Trong khi giọng hát của Chi Pu được khán giả nhận xét là không mấy tiến bộ thì cô khiến người xem "bỏng mắt" với hàng loạt phân cảnh nóng bỏng. Nhiều người cho rằng, Chi Pu đang cổ xúy những vấn đề liên quan đến tình dục tại văn phòng với những hình ảnh quyến rũ cả trong thang máy lẫn bàn làm việc.

Chi Pu trong MV "Black hickey". (Ảnh: NSX)

Trưa 12/8, MV "Black hickey" bất ngờ biến mất khỏi YouTube chỉ sau 5 ngày phát hành. Ngày 15/9, Chi Pu tiếp tục cho ra mắt MV "Sashimi" nhưng sản phẩm này cũng gặp loạt ý kiến trái chiều khi người xem cho rằng, ca từ của bài hát sáo rỗng, vô nghĩa, hình ảnh dung tục.

Sau đó, người đẹp cho ra mắt thêm MV "Miss showbiz" và tuyên bố ngưng mọi dự án âm nhạc trong năm 2022: "Đáng lẽ đây sẽ là clip tôi vui mừng thông báo ra mắt album đầu tay đánh dấu cột mốc 5 năm ca hát. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, tôi đã cho ra mắt 2 sản phẩm và nhận về nhiều tranh luận từ khán giả. Những nhận xét đó cũng khiến tôi suy nghĩ và nhìn nhận lại tổng thể album để dẫn đến một kết luận. Hôm nay, Chi Pu xin chính thức thông báo MV Miss Showbiz sẽ là sản phẩm cuối cùng khép lại dự án âm nhạc của tôi trong năm 2022".

Chi Pu cũng nói thêm: "Đây là quyết định không dễ dàng và tôi phần nào đó tiếc nuối về việc này. Tuy nhiên, lắng nghe nhận xét của khán giả cũng là một điều tốt, giúp tôi cải thiện bản thân tốt hơn trong tương lai để giúp khán giả hài lòng hơn".

Loạt MV của rapper Bình Gold

Tối 20/9, các MV của rapper Bình Gold như "Ông bà già tao lo hết", "Trơn", "Lái máy bay", "Bốc bát họ", "Quan hệ rộng" biến mất trên mạng xã hội YouTube. Trước đó, những MV này từng bị khán giả chỉ trích dữ dội do chứa hàng loạt ngôn từ dung tục, cảnh quay phản cảm và động tác khiêu dâm.

Hình ảnh trong một MV của Bình Gold. (Ảnh: FBNV)

Trong chuyên mục "Góc nhìn văn hóa" với chủ đề "Xóa bỏ ca khúc phản cảm, dung tục: Quyền lực trong tay khán giả" phát sóng trưa 16/9, VTV đã trích dẫn hình ảnh trong MV mới của Chi Pu và Bình Gold kèm lời bình cho rằng, những sản phẩm này là rác, cần loại bỏ.

Sau sự việc, Bình Gold viết trên trang cá nhân: "Thật sự là tôi chỉ muốn làm nghệ thuật! Ước mơ làm được rap Việt như rap Mỹ và tôi đã cố gắng làm điều đó, không biết là nó đến đâu rồi nhưng bây giờ chắc tôi sẽ phải suy nghĩ lại mục tiêu này. Sau này các bạn không còn thấy những sản phẩm kiểu như tôi vẫn làm nữa thì mong các bạn hiểu".

Việc các sản phẩm âm nhạc của Bình Gold, Chi Pu, Sơn Tùng M-TP bị gỡ bỏ cho thấy công chúng đang ngày càng quyền lực hơn trong việc thưởng thức các sản phẩm văn hóa. Bên cạnh việc đầu tư, sáng tạo, các nghệ sĩ còn cần đáp ứng các tiêu chuẩn cộng đồng, loại bỏ sự dung tục, phản cảm trong nghệ thuật.