Sơn Tùng M-TP: Vinh quang "độc nhất vô nhị" và những nốt trầm trong sự nghiệp

Sơn Tùng M-TP vừa quay trở lại với thị trường âm nhạc bằng MV Đừng làm trái tim anh đau. Sản phẩm nhanh chóng đạt Top 1 Trending trên YouTube, lọt vào top thịnh hành của nhiều quốc gia như: Australia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada. Hiện tại, sau 4 ngày, số lượt xem MV đã lên tới 17 triệu.

Đừng làm trái tim anh đau đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Sơn Tùng M-TP, sau một hành trình nhiều thăng trầm trong hơn 10 năm qua, nhiều cả "người thương, kẻ ghét".

Sơn Tùng M-TP. (Ảnh: FBNV)

Sơn Tùng M-TP và những thành tích khó tìm "đối thủ"

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994 tại tỉnh Thái Bình. Thuở nhỏ, anh học chơi đàn organ, thường đi hát ở Cung văn hoá thiếu nhi thành phố. Sau đó, Sơn Tùng cùng với các bạn trong lớp thành lập nên một nhóm nhạc, lấy tên là Over Band, bắt đầu sáng tác và đăng tải các bài hát của mình lên một trang web chuyên về lĩnh vực âm nhạc có tên là LadyKillah.



Với ca khúc Cơn mưa ngang qua và Em của ngày hôm qua ra mắt vào tháng 8/2011, Sơn Tùng được giới trẻ biết đến và yêu thích một cách rộng rãi. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP Hồ Chí Minh và bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Album đầu tay Chàng trai năm ấy OST được phát hành vào năm 2014, bao gồm hai đĩa đơn là Chắc ai đó sẽ về và Không phải dạng vừa đâu ngay lập tức mang lại cho Sơn Tùng loạt thành công về mặt thương mại. Vào năm 2017, Sơn Tùng M-TP nhân rộng sự ảnh hưởng với hai ca khúc Lạc trôi và Nơi này có anh.

Nhiều năm qua, Sơn Tùng M-TP luôn được coi là một hiện tượng tại V-Pop. Tại đó, anh là nghệ sĩ tiệm cận nhất với các ngôi sao âm nhạc trên thế giới, khi có cộng đồng người hâm mộ đông đảo, trung thành, các phong cách, phát ngôn ảnh hưởng và trở thành xu hướng.

Sơn Tùng M-TP thay đổi phong cách trong MV "Lạc trôi". (Ảnh: FBNV)

Sơn Tùng M-TP còn là nam ca sĩ nắm giữ kỷ lục "Ca sĩ Việt có nhiều MV vượt mốc 100 triệu nhất Vpop". Cụ thể, hiện tại anh đang có đến 9 sản phẩm đạt cột mốc này như: Em của ngày hôm qua; Chúng ta không thuộc về nhau; Buông đôi tay nhau ra... Cùng với đó, anh nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, bao gồm một giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, một giải Âm nhạc châu Âu của MTV, một giải Mnet Asian Music Awards, bảy giải Làn Sóng Xanh và được xếp vào danh sách 30 Under 30 của tạp chí Forbes Vietnam. Sơn Tùng M-TP cũng đang là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất lọt vào năm bảng xếp hạng chính thức thuộc tạp chí Billboard.

Tại nền tảng YouTube, Sơn Tùng còn là ca sĩ đầu tiên của Vpop đạt tổng 1 tỉ lượt xem trên YouTube cho các sản phẩm. Anh còn có MV đạt top 1 trending YouTube trong thời gian ngắn nhất (khoảng 6 tiếng) và ca khúc đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất YouTube tại Việt Nam với 15 ngày 18 tiếng 9 phút với MV "Hãy trao cho anh".

Loạt scandal trong sự nghiệp

Tháng 5/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra thông báo xử phạt Sơn Tùng M-TP 70 triệu đồng và phải lên tiếng xin lỗi, xóa MV There's No One At All. Theo đó, MV được cho là có nhiều phân cảnh mang sắc thái tiêu cực, ảnh hưởng tới tâm lý của giới trẻ.

Trong suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật của Sơn Tùng M-TP, những ca khúc của anh thường xuyên vướng tin đồn đạo nhái. Trong đó, không thể không kể tới loạt bản "hit" lớn của nam ca sĩ như: Cơn mưa ngang qua; Em của ngày hôm qua; Nắng ấm xa dần; Em đừng đi; Remember me; Không phải dạng vừa đâu...

Sơn Tùng M-TP có hàng loạt trang phục biểu diễn "na ná" với G-dragon và anh cũng dường như không ngại ngần điều đó. (Ảnh: TL)

Nổi bật nhất trong số đó là Chắc ai đó sẽ về, ca khúc ra mắt vào năm 2015. Do những tranh cãi cho rằng tác phẩm có giai điệu giống với ca khúc Because I miss you của nam ca sĩ Hàn Quốc Jung Yong Hwa (nhóm CNBlue), bộ phim Chàng trai năm ấy có sự tham gia của Sơn Tùng -MTP đã bị hoãn chiếu.

Nam ca sĩ gốc Thái Bình đối mặt với nhiều chỉ trích nhất khi bị cho là "đạo nhái" thần tượng Hàn Quốc G-dragon về mặt phong cách, trong cả vũ đạo, trang phục, phụ kiện... Sự "na ná" này lặp đi lặp lại trong nhiều năm, cho tới thời gian gần đây, Sơn Tùng M-TP mới bắt đầu có những thay đổi và trở nên khác biệt.

Ngoài những ồn ào liên quan đến âm nhạc, nam ca sĩ còn bị công chúng chỉ trích do không lên tiếng về đời tư, dù có nhiều tin đồn trong mối quan hệ với Thiều Bảo Trâm và Hải Tú. Không ít người hâm mộ rời bỏ Sơn Tùng, cho rằng anh "thiếu dũng cảm" khi không dám công khai người con gái đi bên cạnh mình.