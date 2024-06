Sơn Tùng M-TP có lấy lại được vị thế với "Đừng làm trái tim anh đau"?

Tối 8/6, Sơn Tùng M-TP ra mắt MV Đừng làm trái tim anh đau. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ hai được nam ca sĩ ra mắt trong năm 2024, sau ca khúc Chúng ta của tương lai, phát hành vào ngày 8/3/2024.

MV được quay hoàn toàn ở Thái Lan, mang màu sắc tươi vui, lạc quan, trái với tựa đề có phần giống với một bản tình ca buồn bã. Không còn xuất hiện cùng Hải Tú, Sơn Tùng M-TP đóng cặp với hot girl người Thái Lan Pimtha - người được mệnh danh là "búp bê Barbie" Đông Nam Á. Hiện tại, cô thu hút hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram, là đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Sơn Tùng M-TP trong MV mới. (Ảnh: TL)

Dù không tạo ra nhiều ồn ào khi ra mắt nhưng MV của Sơn Tùng M-TP vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau 1h30 phút phát hành, Đừng làm trái tim anh đau đã đạt 1 triệu lượt xem. Với thành tích này, sản phẩm cũng chính thức trở thành MV nhạc Việt đạt Top 1 Trending trong thời gian nhanh nhất từ trước đến nay trên YouTube.

Đừng làm trái tim anh đau có bố cục chặt chẽ, mang cảm xúc tích cực cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Dù sử dụng giai điệu dễ nghe nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn đặt vào đó những tiết tấu mới lạ, thu hút. Ca từ cũng được anh chăm chút, với câu nói Vậy thì anh xin chết vì người anh thương được lặp đi lặp lại nhiều lần, dự đoán sẽ dễ tạo thành "xu hướng" mới trên mạng xã hội.

Trong ca khúc mới, Sơn Tùng M-TP cũng gây bất ngờ khi anh hát rất rõ lời. Đây là yếu tố thường tạo nên nhiều tranh cãi từ phía khán giả ở những sản phẩm trước đó.

Sau hai ca khúc Chúng ta của hiện tại và Chúng ta của tương lai không mấy ấn tượng, Sơn Tùng M-TP đã phần nào "lấy lại phong độ" với Đừng làm trái tim anh đau. Nhiều khả năng, ca khúc này sẽ trở thành bản "hit" tiếp theo của nam ca sĩ sinh năm 1994, được công chúng yêu thích và lan tỏa, thay vì "chết yểu" hoặc chỉ gây sốt trong cộng đồng fan như một số sản phẩm trước đó.

MV "Đừng làm trái tim anh đau" của Sơn Tùng M-TP. (Clip: Sơn Tùng M-TP Official)

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh được coi là hiện tượng của thị trường nhạc Việt với một loạt bản "hit" như: Lạc trôi; Chúng ta không thuộc về nhau; Hãy trao cho anh...

Tháng 5/2022, Sơn Tùng M-TP gặp sự cố lớn trong sự nghiệp khi cơ quan chức năng xác định MV There's no one at all của anh có dấu hiệu vi phạm quy định cấm "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội". Nam ca sĩ bị phạt 70 triệu đồng và phải tiêu hủy toàn bộ bản ghi, gỡ bỏ MV trên mọi nền tảng.

Bên cạnh sự nghiệp, trong 3 năm vừa qua, Sơn Tùng M-TP cũng gặp hàng loạt tin đồn tiêu cực về đời tư. Không ít ý kiến nhận định, anh vẫn giữ được vị trí hàng đầu trong showbiz, tuy nhiên tầm ảnh hưởng sẽ ngày càng thu hẹp.