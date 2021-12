"Spider-man: No Way Home" đạt doanh thu 1 tỷ USD, "vượt mặt" siêu phẩm của Ngô Kinh

"Spider-Man: No Way Home" đã trở thành sản phẩm điện ảnh mùa Giáng sinh 2021 lộng lẫy nhất. Bộ phim nằm trong chuỗi Spiderman của Sony là tác phẩm đầu tiên từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra đạt 1 tỷ USD bán vé phòng chiếu. Con số này có thể sẽ cao hơn nữa nếu như nó được công chiếu cả ở Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới.

Siêu phẩm "Spider-man: No Way Home" của Disney và Marvel đã đạt doanh thu 1 tỷ USD toàn cầu. (Ảnh: Variety).

Kiệt tác về mặt tài chính của Sony đã vượt qua "Star Wars: The Rise of Skywalker" năm 2015 để "soán ngôi" thứ 3, đứng sau "Avengers: Infinity War" của năm 2018 và "Avengers: Endgame" của năm 2019.

Giới chuyên môn đánh giá "Spider-man: No Way Home" đạt thành công một cách ấn tượng, nhất là khi cả thế giới đang cảnh giác đối với biến thể Omicron. Những lo ngại ban đầu về biến thể này sẽ làm bộ phim không đạt được thành công như mong đợi hoàn toàn tan biến. Bộ phim hiện vẫn đang "cháy vé" dù các rạp chiếu phim đã làm việc hết công suất.

Thành tích này giúp cuộc phiêu lưu siêu anh hùng tuổi teen của Marvel thành bộ phim duy nhất kể từ "Star Wars: The Rise of Skywalker" năm 2019 vượt qua 1 tỷ USD trên toàn thế giới. Không có bộ phim nào khác của Hollywood đạt được gần mức doanh thu phòng vé đó trong hai năm qua. Trước khi Spider-man "làm mưa, làm gió", phần tiếp theo về James Bond của MGM "No Time to Die", thu về 774 triệu USD trên toàn cầu, đứng gần nhất và là phim Hollywood có doanh thu cao nhất năm 2021, cũng như kể từ khi đại dịch xảy ra.

Với 1 tỷ USD thu được, "Spider-Man: No Way Home" cũng soán ngôi vương từ một "gã khổng lồ" phòng vé khác, bộ phim nói về đề tài chiến tranh Trung Quốc "The Battle at Lake Changjin" (902 triệu USD trên toàn cầu), chính thức khẳng định vị trí của mình, với tư cách bộ phim có doanh thu cao nhất của năm trên toàn thế giới. Điều đáng chú ý nữa là "Spider-Man: No Way Home" đã vượt qua "The Battle at Lake Changjin" mà không chiếu ở Trung Quốc, hiện là thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới.

"Spider-man: No Way Home" thành công trên mọi mặt trận

Đối với các rạp chiếu phim tại Mỹ, "Spider-Man: No Way Home" đã vượt lên trên nhiều "đối thủ" khác ra mắt trong mùa Giáng sinh. "Spider-man: No Way Home đã thu về 81 triệu USD từ 4.336 rạp chiếu ở Bắc Mỹ vào cuối tuần qua, giảm 69% so với tuần đầu tiên ra mắt.

Nó nâng tổng doanh thu mười ngày của bộ phim lên con số khổng lồ 467 triệu USD tại phòng vé nội địa. Con số đó cao hơn gấp đôi so với bộ phim có doanh thu cao nhì trong năm, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" của Disney và Marvel với doanh thu 224 triệu USD ở Mỹ. Tại phòng vé quốc tế, "Spider-Man: No Way Home" đã thu về 121,4 triệu USD vào cuối tuần và đã kiếm được 587 triệu USD cho đến nay, nâng doanh thu toàn cầu lên 1,05 tỷ USD.

"Hiện tại, nếu bạn dưới 35 tuổi và đi xem phim, lựa chọn đầu tiên của bạn là "Spider-man" và lựa chọn thứ hai dĩ nhiên không ai khác ngoài "Spider-man". Bạn có thể xem "The Matrix" sau với một tài khoản HBO. Đó là lý do khi một bộ phim duy nhất đang thống trị thị trường là siêu phẩm của Disney", David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research cho biết.

Một phim mới khác của Disney và 20th Century là "The King's Man" đã kết thúc ở vị trí thứ tư, thu về 6,3 triệu USD từ 3.180 rạp chiếu vào cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên 10 triệu USD kể từ khi ra mắt. Phần tiền truyện trong loạt phim hành động "The Kingsman" không tạo được nhiều điểm nhấn. Bộ phim hài về điệp viên này liên tục bị trì hoãn. Với sự tham gia của Ralph Fiennes, nhưng bộ phim chỉ thu về 6,9 triệu USD từ bảy thị trường quốc tế với tổng doanh thu toàn cầu là 16,9 triệu USD.

Trước đó, bộ phim "The Battle at Lake Changjin" của siêu sao hành động Trung quốc Ngô Kinh đã cán mốc 5.694 tỷ Nhân dân tệ (891 triệu USD) doanh thu bán vé, bao gồm cả bán trước. Số liệu được thống kế trên nền tảng bán vé Maoyan của Trung Quốc.

Với con số 5.694 tỷ NDT tác phẩm vượt qua mốc 5.681 tỷ NDT (874 triệu USD) được xác lập bởi "Chiến lang 2", trở thành phim có doanh số cao nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, kỷ lục bán vé năm 2021 của bộ phim này đã bị "Spider-man: No Way Home" đánh bại.