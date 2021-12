"Spider-Man: No way home" đạt doanh thu 121,5 triệu đô la, tạo hiệu ứng rạp chiếu toàn cầu

Sau nhiều tháng ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, doanh thu phòng vé bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Bộ phim "Spider-Man: No Way Home" đã thu về 121,5 triệu đô la từ 4.336 địa điểm khác nhau trong ngày ra mắt, hướng tới con số dự kiến 242 triệu USD sau tuần lễ đầu tiên phát hành.

Spider-Man đang "không có đối thủ" trên đường đua doanh thu phòng vé. (Ảnh: Variety).

Kể từ "Avengers: Endgame" năm 2019, đạt doanh thu 156,7 triệu USD vào ngày mở màn, đây là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến một "siêu phẩm" đạt thành công trong việc bán vé tới như vậy.

"No Way Home" không chỉ là bộ phim đầu tiên ra mắt trong đại dịch vượt mốc 100 triệu USD trong tuần đầu tiên ra mắt, mà thành công của phim còn vượt xa với so với thời kỳ đại dịch chưa "chạm ngõ" ngành điện ảnh. Phim cũng đạt ngày mở màn cao thứ hai trong lịch sử phòng vé tại Mỹ.

Tổng doanh thu 121,5 triệu USD cũng được đánh giá là doanh thu mở màn tháng 12 cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là con số tốt nhất cho loạt phim "Người nhện" của Sony, vượt qua tổng doanh thu ba ngày của "Homecoming" năm 2017 (117 triệu đô la) và "Far From Home "(92 triệu USD).

Thời gian gần đây, nắm bắt được tâm lý khách hàng, Marvel thường có xu hướng ra mắt phim vào ngày thứ 6, ngay trước cuối tuần. Lượng người xem có tâm lý lo sợ bị spoiler trên mạng xã hội sẽ cố gắng để xem phim sớm nhất có thể. Vì vậy, dù ra mắt không phải cuối tuần, nhưng doanh thu phòng vé vẫn đạt con số ấn tượng.

"Endgame" đã kéo dài ngày mở màn 156,7 triệu USD lên 357,1 triệu USD cuối tuần, trong khi "Avengers: Infinity War" năm 2018 tăng từ 106 triệu USD ngày mở màn lên 257,6 triệu USD cuối tuần. Nếu "No Way Home" cũng có màn ra mắt thành công tương tự, tổng doanh thu cuối tuần dự kiến có thể vượt quá 242 triệu USD.

Spider-Man: No way home dự kiến đạt 242 triệu USD sau ba ngày công chiếu đầu tiên.

Theo Brueggemann từ tờ IndieWire, tác phẩm siêu anh hùng của Sony Pictures có khởi đầu thuận lợi nhờ đẩy sớm giờ các suất chiếu đầu tiên (15h thay vì 19h như thông lệ), các phòng chiếu IMAX hoạt động hết công suất, nhà rạp bán được nhiều vé ở mức giá cao hơn và có ít tựa phim đủ sức cạnh tranh. Đây sẽ tiếp tục là lợi thế để doanh thu No Way Home tăng nhanh trong những ngày tới.

Bộ phim cũng đã thu được những đánh giá tích cực, nhiều nhà phê bình phim ca ngợi nó là một "cuộc phiêu lưu đáng xem". Hơn nữa, bộ phim hiện chiếm 94% từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes, với khán giả đưa ra đánh giá phê duyệt gần như 99%, cho thấy tính lan tỏa của bộ phim là rất tốt.

"No Way Home" của đạo diễn Jon Watts kể về thời điểm sau khi Peter Parker tiết lộ với thế giới anh là Spider-Man. Bạn gái anh ta MJ (Zendaya), dì May (Marisa Tomei) và người bạn thân nhất Ned ( Jacob Batalon) vì vậy lâm vào những tình huống khó xử.

Nỗ lực trở lại bình thường, Parker tâm sự với Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) và yêu cầu thầy phù thủy này thực hiện một câu thần chú khiến cả thế giới quên đi anh là Spider-Man. Câu thần chú này trở nên tồi tệ, giải phóng nhiều nhân vật phản diện từ vũ trụ của những Người Nhện khác, bao gồm Green Goblin, Electro và Doctor Otto Octavius.