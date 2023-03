Startup của các cựu nhân viên Apple huy động thành công 100 triệu USD

Humane Inc đã huy động được 100 triệu USD. (Nguồn: 9to5google)

Humane Inc, một công ty khởi nghiệp (startup) do các nhân viên cũ của tập đoàn Apple Inc thành lập, ngày 8/3 cho biết đã huy động được 100 triệu USD và sẽ sớm ra mắt các sản phẩm đầu tiên của mình.



Được thành lập bởi hai cựu nhân viên của Apple là nhà thiết kế sản phẩm Imran Chaudhri và Giám đốc kỹ thuật phần mềm Bethany Bongiorno vào năm 2018, Humane đã huy động được 241 triệu USD nhưng vẫn chưa tiết lộ gì về sản phẩm của công ty ngoài thông tin về "một nền tảng phần mềm và thiết bị tiêu dùng được xây dựng hoàn toàn cho công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)."

Một video do Humane công bố và các tài liệu đăng ký bằng sáng chế của công ty cho thấy một thiết bị đeo trên người (wearable device) có thể chiếu thông tin ra khoảng không trong thế giới thực và cho phép người dùng thao tác với thông tin đó bằng tay.

Humane cũng cho biết công ty đang hợp tác với OpenAI, tổ chức sáng tạo ra các sản phẩm về AI như phần mềm ChatGPT với khả năng tạo ra các đoạn đối thoại như con người và công cụ tạo hình ảnh Dall-E, để tích hợp công nghệ của OpenAI vào thiết bị nói trên của Humane.

Humane cho biết ông Sam Altman, người sáng lập OpenAI và từng đầu tư vào Humane trước đó, đã tham gia vào vòng gọi vốn ngày 8/3 của startup này.



Bên cạnh đó, tập đoàn Microsoft Corp, với cơ sở hạ tầng diện toán đám mây khổng lồ được xây dựng đặt biệt cho công nghệ AI, cũng tham gia vòng gọi vốn này. Humane cho biết sẽ “bắt tay” với mảng đám mây của Microsoft để đưa nền tảng các dịch vụ phần mềm của mình ra thị trường.

Ông Patrick Gates, cũng là một cựu nhân viên của Apple và hiện là Giám đốc công nghệ của Humane, cho biết: “Các sản phẩm của chúng tôi được xây dựng trên một thiết bị và nền tảng đám mây đã được tích hợp, cho phép chúng tôi và những người khác tạo ra những trải nghiệm do công nghệ AI làm chủ đạo đem lại cảm giác tự nhiên, vui vẻ và hữu dụng."

Humane cho biết họ đang thảo luận với “gã khổng lồ” điện tử LG Electronics Inc của Hàn Quốc về các dự án nghiên cứu và phát triển tiềm năng cho giai đoạn tiếp theo của các sản phẩm mang thương hiệu Humane.

Ngoài ra, công ty này cũng đang nung nấu kế hoạch hợp tác trong tương lai với nhà sản xuất ôtô Volvo Car để tạo ra sản phẩm đầu tiên của Humane được ứng dụng trong ngành ôtô.