Sự thật Lê Bảo Bình phải làm việc ở đồn công an khiến dân mạng "dậy sóng"

Chiều ngày 27/4, ca sĩ Lê Bảo Bình chính thức lên tiếng làm rõ thực hư bức ảnh anh có mặt ở đồn công an. Giọng ca "Thích thì đến" cho rằng đây là "sự cố" trong show diễn tại Thái Bình. Lê Bảo Bình cũng khẳng định, anh không vi phạm pháp luật nên đã được về nhà vào hôm qua (ngày 26/4).

"Sự cố show diễn tại Thái Bình. Nhưng tớ vẫn ổn nha. Tớ nghiêm chỉnh chấp hành cơ quan chức năng, không có gì lo lắng cả. Sau khi kiểm tra xong, tớ không vi phạm pháp luật hay làm gì sai nên đã được cho về nhà hôm qua. Cám ơn mọi người đã quan tâm và lo lắng nhiều", Lê Bảo Bình viết trên trang cá nhân.

"Tớ nghiêm chỉnh chấp hành cơ quan chức năng, không có gì lo lắng cả", Lê Bảo Bình trấn an người hâm mộ.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao lan truyền hình ảnh giọng ca "Thích thì đến" đang làm việc tại cơ quan công an. Trong bức ảnh, ngoài sự xuất hiện của Lê Bảo Bình còn có hai cô gái ăn mặc "thiếu vải". Được biết, nam ca sĩ được mời đi diễn tại Thái Bình vào tối 25/4. Theo giọng ca "Thích thì đến" cho biết, khi anh vừa lên hát một bài thì lực lượng công an ập vào kiểm tra khách và bắt quả tang một vài bàn khách đang sử dụng chất kích thích. Chính vì vậy, cả quán bar phải về trụ sở kiểm tra chất kích thích và Lê Bảo Bình cũng được mời về đồn công an.

Dân mạng "dậy sóng" vì bức ảnh chụp Lê Bảo Bình tại cơ quan công an.

Ca sĩ Lê Bảo Bình theo đuổi âm nhạc từ năm 2012 với những ca khúc tự sáng tác về gia đình, cha mẹ và những người xa quê...

Lê Bảo Bình (sinh ngày 30/1/1990) vốn sở hữu giọng hát truyền cảm với nhiều bản "hit" đình đám như: Níu duyên, Yêu vội vàng, Bước qua đời nhau, Thích thì đến… Ngoài ca hát, Lê Bảo Bình còn có khả năng sáng tác. Những ca khúc do anh sáng tác cũng do chính anh là người thể hiện, tự quay MV cho những sản phẩm âm nhạc của mình.