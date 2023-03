Mới đây, công ty quản lý của Hyun Bin là VAST Entertainment đã có chia sẻ xoay quanh thông tin nam diễn viên và Son Ye Jin ly hôn.

"Đó là tin giả. Mấy ngày nay, chúng tôi phải chịu đựng hàng loạt tin giả từ YouTube. Chúng tôi đang báo cáo các video để chúng bị xóa bỏ. Ngoài ra, chúng tôi cũng xem xét việc sử dụng hành động pháp lý để ngăn chặn tình trạng lan truyền tin tức”, VAST Entertainment cho biết.

Phía Son Ye Jin cũng cho hay, nữ diễn viên yêu cầu những người liên quan xóa bài viết, video vô căn cứ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền tin hai diễn viên "đường ai nấy đi" sau chưa đầy một năm tổ chức đám cưới. Lý do là Hyun Bin nghiện cờ bạc, mất trắng ba tỷ won (2,3 triệu USD). Một tài khoản YouTube cho biết, cặp vợ chồng bí mật hoàn tất thủ tục, chưa công khai vì Son Ye Jin mới sinh em bé.

Sự thật Son Ye Jin và Hyun Bin ly hôn?

Son Ye Jin và Hyun Bin. (Ảnh: IT).

"Hyun Bin - Son Ye Jin ly hôn sau 6 tháng chung sống. Thật sốc!” là tiêu đề của video. Tuy nhiên, tờ News1 chỉ ra Hyun Bin và Son Ye Jin kết hôn vào cuối tháng 3 năm ngoái. Do đó, nếu ly hôn sau 6 tháng chung sống như tiêu đề video thì họ phải hoàn tất thủ tục từ cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2022.

Thế nhưng, người này lại tuyên bố hai ngôi sao ly hôn vào ngày 15/3. Đó là tin đồn vô lý và không nhất quán từ tiêu đề tới nội dung.

Son Ye Jin và Hyun Bin từng tham gia phim "The Negotiation" (Cuộc đàm phán sinh tử). Sau đó, cặp đôi tái hợp trong bộ phim đình đám "Crash Landing on You" (Hạ cánh nơi anh) của đài tvN. Cũng chính nhờ tiếng vang của bộ phim này, Son Ye Jin trở thành "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2020", vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" như: Lisa (BLACKPINK), Song Hye Kyo…

Khi bộ phim "Hạ cánh nơi anh" khép lại, Son Ye Jin và Hyun Bin được fan tích cực "đẩy thuyền". Nhiều hình cảnh tình tứ của cặp đôi trên phim lẫn đời thường được fan chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Cuối cùng, vào ngày 1/1/2021, cặp đôi đã tuyên bố đang trong mối quan hệ yêu đương và tiến tới kết hôn.

Son Ye Jin và Hyun Bin tổ chức hôn lễ hồi tháng 3/2022, đón con trai đầu lòng cuối năm ngoái. Trên trang cá nhân, Ye Jin tiết lộ từng trải qua giai đoạn bất an vì sinh non. Nhờ giúp đỡ của đội ngũ y bác sĩ, cô sinh thường, em bé khỏe mạnh. Nữ diễn viên thấy trưởng thành hơn từ khi có con. Cô viết: "Nhìn sinh linh bé nhỏ, tôi nghĩ lại, mỗi chúng ta đều là con gái, con trai của một ai đó. Trên thế giới này, mỗi em bé đều là nắng ấm".