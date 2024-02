Kết quả doanh thu phòng vé toàn cầu cuối tuần này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng cho bộ phim "Anyone But You" của hãng Sony Pictures Entertainment. Doanh thu toàn cầu của bộ phim vượt qua con số 200 triệu đô la, mặc dù chỉ mới phát hành vào tuần trước thông qua nền tảng kỹ thuật số. Bộ phim hài lãng mạn với sự tham gia của Sydney Sweeney và Glen Powell đã có màn chạy việt dã tại phòng vé, thu về thêm 6 triệu đô la từ 4,400 rạp chiếu trên 48 thị trường, nâng tổng doanh thu quốc tế lên 112.8 triệu đô la và đưa doanh thu toàn cầu lên con số khó tin 200 triệu đô la.

Sự trỗi dậy của thể loại hài lãng mạn tại Hollywood?

Kể từ khi phát hành trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, "Anyone But You" không chỉ chinh phục khán giả lúc ra mắt mà còn duy trì đà tăng trưởng, trở thành một hiện tượng xã hội. Thành công đặc biệt này cũng khiến nó trở thành bộ phim hài lãng mạn phổ biến nhất có xếp hạng R trên toàn thế giới kể từ "Bridget Jones's Baby" năm 2016. Doanh thu của nó cũng vượt qua những bộ phim hài lãng mạn gần đây khác như "Ticket To Paradise" và "No Hard Feelings", vốn là thể loại có sự cạnh tranh gay gắt.

Glen Powell và Sydney Sweeney trong "Anyone But You". Ảnh: Brook Rushton/Sony Pictures Entertainment.

Việc xem xét kỹ lưỡng về hiệu suất ở các thị trường hàng đầu của nó tiếp tục thể hiện sức hấp dẫn rộng lớn của bộ phim trên toàn cầu. Australia dẫn đầu với 14.7 triệu đô la, tiếp theo là Anh và Đức, lần lượt với 14.2 triệu và 13.9 triệu đô la. Đóng góp quan trọng khác đến từ Mexico, Ý, Brazil, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp và Israel, chứng tỏ sức hấp dẫn phổ cập của bộ phim. Trung thực mà nói, sức hấp dẫn này có lẽ ít liên quan đến kịch bản của bộ phim mà phần lớn phụ thuộc vào sức hấp dẫn và đẹp đôi của hai ngôi sao chính. Tình yêu, tình dục vẫn là chìa khóa, ngay cả vào năm 2024. Người ta muốn xem những bộ phim nồng nàn và họ đã thể hiện quan điểm của mình quả "Anyone But You".

"Anyone But You" là một bộ phim hài lãng mạn nhẹ nhàng gợi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của thể loại trong những năm 2000. Thành công của bộ phim là điều khiến ngành công nghiệp điện ảnh ngạc nhiên nhất trong những tuần gần đây. Ra mắt vào tháng trước, bộ phim với sự tham gia của Sydney Sweeney và Glen Powell mở màn với kết quả phòng vé khiêm tốn ở Mỹ, chỉ 6 triệu đô la trong cuối tuần đầu tiên và 1.2 triệu bảng Anh tại thị trường Anh.

Tuy nhiên, từ đó, bộ phim đã thể hiện sức mạnh bất ngờ, chủ yếu nhờ vào những lời khen tích cực và sự thiếu hụt các bộ phim mùa đông dành cho khán giả nữ. Trong ba tuần đầu tiên tại phòng vé Anh, bộ phim vẫn giữ doanh thu ổn định xấp xỉ con số khởi đầu là 1,2 triệu bảng Anh, một hiện tượng phòng vé khá hiếm hoi. Ở Hoa Kỳ, bộ phim đã có hiệu suất mạnh mẽ hơn, thu về gần 10 triệu đô la trong cuối tuần thứ ba và vượt qua con số khởi đầu 6 triệu đô la ở mỗi cuối tuần tiếp theo.



"Phản ứng hoá học" tự nhiên của cặp đôi nhân vật chính là điều khán giả muốn thấy. Ảnh: Sony Pictures Entertainment.

Daniel Loria, Phó Chủ tịch Công ty Công nghệ và Dữ liệu ngành công nghiệp điện ảnh The Boxoffice Company cho biết, việc thấy hiệu suất mạnh mẽ hàng tuần đối với "một bộ phim như thế này là ngày càng hiếm hoi. Anh đưa ra ví dụ gần đây nhất là thành công bất ngờ của "Everything Everywhere All At Once" vào năm 2022. Kể từ khi có dịch vụ streaming, các hãng phim trở nên ngần ngại để để những bộ phim "không phải bom tấn" lâu trên màn ảnh rộng.

Sự thành công của "Anyone But You" là một tia sáng cho thể loại hài lãng mạn khiêm tốn, một thể loại mà trong phần lớn thời gian của thập kỷ trước đã bị đẩy vào các dịch vụ streaming. Scott Meslow, tác giả của "From Hollywood With Love: The Rise and Fall (and Rise Again) of the Romantic Comedy" (Tình yêu từ Hollywood: Sự trỗi dậy và suy tàn (và lại trỗi dây) của thể loại hài lãng mạn) cho biết, sự biến mất của hài lãng mạn khỏi màn ảnh lớn không phải do thiếu sự quan tâm của khán giả mà là do sự quan tâm tăng lên của các hãng phim lớn đối với các bộ phim "cột mốc" có ngân sách lớn như "The Avengers" và "Avatar".

"Chúng ta thấy nhiều bộ phim có ngân sách 200 triệu đô la có thể thu về tỷ đô la, hoặc một bộ phim 10 triệu đô la được đưa cho một đạo diễn nổi tiếng có thể giành giải Oscar cho phim xuất sắc nhất. Trước đây, có nhiều bộ phim như một bộ phim hài lãng mạn 20 triệu đô la có thể kiếm được 80 triệu đô la và được coi là một thành công lớn", anh nói.

Các hãng phim lớn đã nhận thấy sự thành công của các bộ phim do Netflix sản xuất như "Set It Up" năm 2018, cũng đã bắt đầu đầu tư lại vào thể loại hài lãng mạn. Từ đó, dẫn đến một loạt các bộ phim hài lãng mạn mới kể từ đại dịch, bao gồm "The Lost City" với sự tham gia của Sandra Bullock và Channing Tatum, "Ticket to Paradise" với sự tham gia của George Clooney và Julia Roberts, cả hai đều được phát hành vào năm 2022. "No Hard Feelings" ra mắt năm ngoái với sự tham gia của Jennifer Lawrence.

Hannah Strong, biên tập viên số của tạp chí Little White Lies nói rằng: "Anyone But You" đại diện cho những gì khán giả muốn - một bộ phim nhẹ nhàng, vui vẻ, dễ chịu như vậy". Cô đặt thành công của "Anyone But You" trong phần lớn vào việc phát hành "Barbie" vào mùa hè năm 2023.