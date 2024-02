Theo thông tin từ QQ, Diêu An Na, con gái "rượu" của ông chủ tập đoàn Huawei mới đây đã tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Sân Băng của đạo diễn Cao Quần Thư. Trong phim, cô đảm nhận vai nữ cảnh sát Triệu Hữu Nam - nhân vật sinh ra trong một gia đình truyền thống theo đạo lý nam nữ khác biệt. Tuy nhiên, sau khi bộ phim ra mắt, Diêu An Na đã phải đối mặt với nhiều ý kiến tranh cãi từ khán giả về khả năng diễn xuất và biểu cảm hạn chế trên khuôn mặt của mình.

Theo Sohu, sau khi bộ phim ra mắt, Diêu An Na trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội và các diễn đàn phim. Nhiều người cho rằng cô không đủ tài năng để đảm nhận vai nữ chính và chỉ được chọn do sự ảnh hưởng của thân thế. Có cả ý kiến cho rằng, Huawei đã đầu tư tiền để quảng bá hình ảnh Diêu An Na khi tham gia đóng phim.



"Gái rượu" nhà Huawei tiếp tục "gây bão" trong phim mới

Tạo hình cảnh sát của Diêu An Na. Ảnh: QQ

Đạo diễn Cao Quần Thư đã bác bỏ những tin đồn này và khẳng định rằng, quyết định chọn Diêu An Na là vì cô chưa phẫu thuật thẩm mỹ và chưa qua đào tạo diễn xuất nào. Ông nhấn mạnh rằng, quay phim Sân Băng theo hướng tài liệu, tập trung vào tính chân thực và không màu mè. Cao Quần Thư cho rằng Diêu An Na đúng là lựa chọn phù hợp cho vai diễn cảnh sát Triệu Hữu Nam, và việc không có kinh nghiệm diễn xuất trước đây còn là điểm mạnh khiến cô thực sự tỏa sáng trong vai diễn.

Tuy nhiên, trên diễn đàn Douban, nhiều người đã nhận xét về diễn xuất và biểu cảm của Diêu An Na, nhấn mạnh rằng cô gượng gạo và biểu cảm gương mặt của cô cứng nhắc và đơn điệu. Một số người khác ngược lại, tỏ ra bất ngờ với nhân vật Triệu Hữu Nam, cho rằng An Na thể hiện vẻ thông minh và mưu trí.

Diêu An Na, con gái út của nhà sáng lập Huawei - Nhậm Chính Phi, còn được biết đến với cái tên "Công chúa Huawei". Sau khi tham gia làng giải trí đầu năm 2021, cô đã đóng vai phụ trong bộ phim Đi đến nơi có gió đầu năm 2023, đánh dấu sự thay đổi tích cực trong đánh giá của khán giả và giới chuyên môn. Cô nhận được nhiều lời khen về diễn xuất tự nhiên và phong cách hồn nhiên của mình, khác biệt hoàn toàn so với các dự án trước đó.

Diễn xuất của Diêu An Na trong Đi đến nơi có gió thu về những lời nhận xét tốt đẹp. Ảnh: QQ.

Trên trang Harper's Bazaar, Diêu An Na từng chia sẻ về sự chú ý đặc biệt do gia thế mang lại, nhưng cũng nhấn mạnh rằng đó cũng là một thách thức. Cô cho biết, cô sẽ tiếp tục nỗ lực để vượt qua định kiến và sống theo ý nguyện của bản thân, coi nghi hoặc là động lực để phát triển sự nghiệp của mình.