Sức khỏe quý ông: Sưng đau "cậu nhỏ" ảnh hưởng thế nào tới khả năng sinh sản?

Vẫn là trường hợp bệnh nhân nam 25 tuổi được báo Dân Việt đề cập ở bài trước bị sưng đau tinh hoàn đi khám hết chỗ này đến chỗ khác nhưng chỉ đỡ mà không khỏi. Bác sĩ Nguyễn Cao Thắng- Khoa Nam học và Y học giới tính Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết khi bệnh nhân đến khám, sau nhiều xét nghiệm được phát hiện đã bị lao tinh hoàn.



Trường hợp bệnh nhân nam bị lao tinh hoàn khám tại Bệnh viên Đại học Y Hà Nội. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Thắng, để phát hiện ra lao tinh hoàn - mào tinh hoàn, có thể sử dụng các xét nghiệm sau: Soi phết kính hiển vi; Nuôi cấy định danh vi khuẩn; Xét nghiệm GeneXpert MTB/RIF; Mô bệnh học.

Trong đó, mô bệnh học có thể phát hiện đặc điểm của u hạt do lao. Ở một số bệnh nhân lâm sàng nghi ngờ ung thư tinh hoàn và mào tinh hoàn, kết quả mô học ngẫu nhiên phát hiện bệnh lao. Có tới 1/5 số bệnh nhân, viêm tinh hoàn do lao chỉ được chẩn đoán sau khi cắt bỏ tinh hoàn và xét nghiệm mô học.

Chẩn đoán lao tinh hoàn - mào tinh hoàn

Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán lao tinh hoàn - mào tinh hoàn là xác định sự hiện diện của Mycobacteria Tuberculosis từ mẫu bệnh phẩm lâm sàng liên quan đến tinh hoàn và mào tinh hoàn (nước tiểu, tinh dịch, mủ, dịch tuyến tiền liệt, dịch niệu đạo, mô bị cắt bỏ).

Tuy nhiên trong thực tế rất hiếm khi có những bệnh phẩm lâm sàng thuận tiện cho xét nghiệm tìm lao (dịch mủ lỗ rò từ ổ viêm, dịch mủ niệu đạo), việc xét nghiệm nước tiểu tìm vi khuẩn lao không có hiệu quả cao.

Do đó, cần kết hợp tiền sử, lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và các xét nghiệm vi sinh, phân tử và mô bệnh học để tăng xác suất tìm thấy lao tinh hoàn - mào tinh hoàn.

Việc tầm soát các tổn thương kèm theo trong hệ sinh dục - tiết niệu, bụng - ngực cũng như các biến chứng của chúng là rất quan trọng trong việc tiên lượng điều trị, lên kế hoạch điều trị phù hợp (có thể kết hợp cả điều trị nội khoa và ngoại khoa)

Cần điều trị bệnh lao tinh hoàn sớm để không ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Ảnh: Pixabay

Ảnh hưởng của lao tinh hoàn - mào tinh hoàn đến khả năng sinh sản

Do tính chất phá hủy của vi khuẩn lao và hậu quả là xơ hóa tổ chức, vô sinh do bệnh lao ở cơ quan sinh dục do nhiều yếu tố gây ra và có thể tồn tại ngay cả sau khi hóa trị thành công.

Khoảng 10% bệnh nhân có lao sinh dục có thể bị vô sinh và khoảng 4% đến 9,1% nam giới bị vô sinh không tinh trùng tắc nghẽn có nguyên nhân do lao. Khi lao xâm nhập gây vào mào tinh và ống dẫn tinh sẽ dẫn đến hậu quả là tắc nghẽn đường dẫn.

Đối với lao nhạy cảm với thuốc thì việc điều trị thành công cao, thời gian điều trị khoảng nửa năm.

Còn đối với việc điều trị lao đa kháng thuốc thì rất phức tạp và có thời gian kéo dài đến hai năm. Chỉ có 50-70% tổng số ca bệnh lao đa kháng thuốc được điều trị thành công.

Chính vì thế, khi gặp vấn đề, các anh em hãy tìm đến các cơ sở uy tín đề được khám và điều trị kịp thời nhé.