Sức sống mới trong đồng bào công giáo Chương Mỹ: Lan tỏa những cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng (Bài cuối)

CLIP: Sức sống mới trong đồng bào công giáo Chương Mỹ: Nhân rộng các tấm gương điển hình tới cộng đồng (Bài cuối).

Để hiểu rõ hơn về những thành tích và những bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo huyện Chương Mỹ (Hà Nội) giai đoạn 2017-2022 , hướng tới nhiệm vụ 2022-2027, PV Tâm hồn làng Việt đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện.

Nhiều thành tích nổi bật

5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo huyện Chương Mỹ (Hà Nội) giai đoạn 2017-2022 đạt được nhiều kết quả rất tích cực được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và TP. Hà Nội đánh giá cao, cụ thể về những thành tích đó như thế nào thưa ông?

-Hiện nay trên địa bàn huyện Chương Mỹ có 2,8 vạn giáo dân ở 25 xã, thị trấn, chiếm 7% dân số. Toàn huyện có 12 xứ đạo, 44 họ đạo và 4 họ đạo thuộc các xứ đạo khác ngoài huyện... 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, đồng bào Công giáo ở huyện Chương Mỹ luôn đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong những năm qua, đồng bào công giáo đã tích cực đoàn kết hưởng ứng tham gia phong trào thị đua yêu nước gắn với phong trào xây dựng "Xứ, họ đạo tiên tiến" do Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) thành phố phát động. Các hoat động sinh hoạt, lễ phục sinh diễn ra trong các năm được cử hành theo hướng gọn nhẹ, đảm bảo trang trọng, tôn nghiêm đúng quy định của nhà nước và của giáo hội.

Cụ thể: Thứ nhất về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng xứ, họ đạo bình Yên: Tổ chức triển khai thự hiện mô hình "Giáo họ tự quản về an ninh trật tự" đối với 6 thôn công giáo toàn tòng trên địa bàn huyện gồm giáo xứ Mỹ Thượng, giáo xứ Mỹ Hạ xã Hữu Văn; giáo họ thôn Cả, giáo họ thôn Cầu xã Ngọc Hòa; giáo họ Yên Kiện xã Đông Sơn và giáo xứ An Hòa xã Tốt Động. Trong đó, giáo xứ Mỹ Thượng xã Hữu Văn đã được Công an thành phố khen thưởng.

Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng chính quyền, đồng bào công giáo trong huyện tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội và bầu Hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả 100% giáo dân và linh mục ở các giáo xứ, các họ đi bỏ phiếp bầu cử đúng thời gian quy định; không có các giáo dân, giáo xứ họ đạo vi phạm Luật bầu cử. Các khu dân cư ở các xứ, các họ đạo đã tổ chức giới thiệu được 80 đại biểu là giáo dân tiêu biểu tham gia ứng cử, có 50 đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Gia đình ông Nguyễn Văn Mây ở giáo xứ An Hòa, xã Tốt Động chăn nuôi cá thương phẩm có thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng/năm và giúp đỡ, hỗ trợ nhiều người dân khác trong và ngoài huyện cùng làm giàu.

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, trong 5 năm qua, các xứ, họ đạo trong huyện đều đạt 100% chỉ tiêu được giao và đã có 200 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ.

Thứ 2 là đoàn kết tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống: Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới, bà con giáo dân ở các xứ họ đạo đã tích cực lao động, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề rất hiệu quả.

Trong các năm qua xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ thương mại... tiêu biểu trong đồng bào công giáo huyện như giáo dân Nguyễn Xuân Cương ở giáo xứ Tân Hội, xã Tân Tiến mở đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng có 15 ô tô vận tải có thu nhập từ 1,5 đến 2 tỷ đồng năm và tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động với mức lương từ 6-12 triệu đồng/tháng;

Hay như gia đình ông Nguyễn Văn Mây ở giáo xứ An Hòa, xã Tốt Động chăn nuôi cá thương phẩm có thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng/năm và giúp đỡ, hỗ trợ nhiều người dân khác trong và ngoài huyện cùng làm giàu; gia đình ông Nguyễn Phúc Nam ở giáo họ Ao Giàng mở đại lý thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp chăn nuôi lợn thương phẩm cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm...

Thứ 3 là đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình công giáo gương mẫu: Hầu hết các khu dân cư thôn, xóm công giáo ở các xứ, các họ đạo trong huyện đã phối kết hợp chặt chẽ với Ban công tác mặt trận. Ngay từ những tháng đầu năm hàng năm đã thamg gia tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và đăng ký 90% gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng "Xứ, họ đạo tiên tiến". Cuối năm hàng năm tham gia tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, bình xét và biểu dương giao đình văn hóa tiêu biểu đạt gần 90%.

Phong trào xây dựng "Gia đình thánh gia", "Giá đình công giáo gương mẫu" đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan, thực hiện tốt chính sách dân số, sinh đẻ có trách nhiệm, trẻ em đi học đúng độ tuổi; không có trẻ em bỏ học...

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đường làng, ngõ xóm ở các giáo xứ, giáo họ trong huyện đều được bê tông hóa sạch sẽ, khang trang. Các thôn, xóm đều có đội thu gom rác thải đúng nơi quy định của các địa phương. Điển hình như mô hình giao họ thôn Cầu xứ Đại Ơn, xã Ngọc Hòa thực hiện rất hiệu quả mô hình "Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu".

Hầu hết các khu dân cư, người công giáo không có người nghiện ma túy, mại dâm...

Ông Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Chương Mỹ trò chuyện với bà con giáo dân ở giáo xứ Mỹ Thượng, xã Hữu Văn.

Thứ 4 là hoạt động nhân đạo, từ thiện, bác ái: Với truyền thống tương thân, tương ái "Lá lành đùm lá rách", thực hiện giáo lý người công giáo "Thương yêu người như mình ta vậy", phần lớn các giáo xứ, giáo họ trong huyện đã thành lập Hội bác ái mang tên Caritát, đã thu hút được đông đảo hội viên người công giáo tham gia, giúp đỡ nhiều hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Tiêu biểu như Hội Caritát xứ Tân Hội, xã Tân Tiến có trên 600 hội viên đóng góp quỹ, năm 2018 phối hợp với Hội Caritát Việt kiều ở Mỹ về thăm giáo xứ, thăm và tặng 5 gia đình có nhà dột nạt, xây sửa từ 15-20 triệu đồng; Hội Caritát giáo xứ Lưu Xá, xã Mỹ Lương tích cực vận động đông đảo hội viên đóng góp quỹ hội, nă 2018 hội đã vận động hội ve chai hũ gạo tình thương được trên 70 triệu đồng; Hội Caritát giáo miền Lưu Xá năm 2018 ủng hộ giúp đỡ tỉnh Hòa Bình bị lũ quét, sạt lở 17 triệu đồng, tặng quà phục sinh 48,5 triệu đồng, gửi về giáo phận Hà Nội làm bác ái gần 24 triệu đồng; Năm 2020 giáo dân ở các giáo xứ, họ đạo trong huyện ủng hộ 25,5 triệu đồng, năm 2021 ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ phòng chống Covid-19...

Những kết quả trên đã chứng minh tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết đồng hành cùng dân tộc thực hiện sống “Tốt đời, đẹp đạo”,“ Sống phúc âm trong lòng dân tộc” của đồng bào công giáo huyện, qua đó tăng cường tinh thần đoàn kết lương - giáo, chu toàn bổn phận “Kính Chúa, yêu người", góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

Người dân tại giáo xứ An Hòa, xã Tột Động trồng hoa bên đường nông thôn mới rất đẹp.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình

Để đạt được những kết quả như trên, Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện Chương Mỹ, rút ra được những bài học kinh nghiệm như thế nào?

-Trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo huyện Chương Mỹ (Hà Nội) giai đoạn 2017-2022, chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học quý như: Phải gắn kết phong trào xây dựng "Xứ, họ đạo tiên tiến" do UBĐKCG Việt Nam thành phố Hà Nội phát động với phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động và thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Thứ 2 là tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp tạo điều kiện của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong mọi hoạt động của BĐKCG, Hội đồng mục vụ giáo xứ, Bna mục vụ giáo họ.

Thứ 3 là Tăng cường sự phối hợp giữa BĐKCG với linh mục, với Hội đồng mục vụ giáo xứ, Ban mục vụ giáo họ để tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là việc thực hiện Luật Tín ngưỡng tôn giáo cũng như phán ảnh tâm tư nguyện vọng kiến nghị của bà con giáo dân với cấp có thẩm quyền.

Nhờ đạt được nhiều thành tích xuất sắc, Ban đoàn kết Công giáo huyện Chương Mỹ và nhiều cá nhân được Ủy ban MTTQ, Công an TP.Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ đã biểu dương khen thưởng trong hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo huyện giai đoạn 2017 - 2022, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2027 tại Hà Nội ngày 9/7. Ảnh: NVCC

Trong giai đoạn 2022-2027, Ban đoàn Kết Công giáo huyện Chương Mỹ đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ như thế nào?

-Trong những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên bà con giáo dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với phương thức, cách làm mới, phù hợp với từng địa bàn dân cư.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện đường hướng của giáo hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng huyện Chương Mỹ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cụ thể, BĐKCG huyện phấn đấu 100% các xứ, họ đạt danh hiệu "Xứ, họ đạo tiên tiến xuất sắc", "Xứ, họ đạo tiên tiến", không phát sinh tệ nạn xã hội, không có điểm nóng xảy ra; 100% xứ họ xây dựng mô hình "Cộng đồng tôn giáo và dân cư thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu"; 100% gia đình công giáo đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu hàng năm có 90%gia đình công giáo được công nhận "Giá đình văn hóa"...

Tiếp tục duy trì mô hình "Giáo họ tự quản về an ninh trật tự". Đối với giáo họ Mỹ Thượng, giáo họ Mỹ Hạ xã Hữu Văn, ... và nhân rộng mô hình với các xứ, họ có đông đồng bào công giáo.

Xin cảm ơn ông!