Supe Lâm Thao diễn tập ứng phó sự cố hoá chất, sự cố môi trường, phát huy "4 tại chỗ"

Hôm qua 25/8, nhiều người dân và khách hàng đến làm việc tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao không khỏi ngạc nhiên khi thấy trong khuôn viên nhà máy có nhiều đám khói bốc lên, kèm theo tiếng còi hụ dài ầm ĩ của xe cứu hoả. Có người tò mò chạy đến xem, thì ra công ty đang tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hoá chất; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường năm 2023.

Đặc biệt, mặc dù là diễn tập, nhưng có đầy đủ các đại diện cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp tham gia chỉ đạo, phối hợp..., như lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ; Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ; Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ; Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ; các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; các công ty kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ...

Riêng Công ty Supe Lâm Thao, ngoài Ban lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị, Công ty đã cắt cử 92 người tham gia diễn tập; phục vụ, hỗ trợ cuộc diễn tập. Điều đó cho thấy doanh nghiệp đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hoá chất, phòng chống sự cố môi trường.



Ông Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty Supe Lâm Thao, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc diễn tập phát biểu trước khi buổi diễn tập bắt đầu.

Ông Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc diễn tập cho biết: Là doanh nghiệp sản xuất phân bón và hoá chất có quy mô lớn, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao luôn ý thức được những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra. Đặc biệt, kho chứa lưu huỳnh tại công ty là một vị trí trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy, gây sự cố hóa chất, sự cố môi trường.

Do đó, những năm qua, bên cạnh việc chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, Công ty Supe Lâm Thao luôn cố gắng, nỗ lực đầu tư nhân lực, vật lực cho công tác an toàn hóa chất, bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Supe Lâm Thao đã xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường, hệ thống giám sát bằng camera, Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên trách, bán chuyên trách được trang bị 2 xe chữa cháy và hóa chất để xử lý, ứng phó sự cố môi trường luôn sẵn sàng.

Đặc biệt, Supe Lâm Thao thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất, ứng phó sự cố môi trường với các quy mô từ cấp tổ ca đến cấp Công ty, tạo sự chủ động trong ứng phó, xử lý các tình huống khẩn cấp của lực lượng cơ sở. Do vậy, trong nhiều năm qua, Công ty không để xảy ra sự cố hóa chất, sự cố môi trường nào, hoạt động sản xuất kinh doanh được đảm bảo ổn định, hiệu quả.

Sơ đồ diễn tập thực binh ứng phó sự cố hoá chất và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường năm 2023.

Thực hiện các quy định Luật Hóa chất năm 2007, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và chỉ đạo của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ, cuộc diễn tập thực binh ứng phó sự cố hóa chất, ứng phó sự cố môi trường của Công ty Supe Lâm Thao được triển khai với tình huống giả định cháy xe lưu huỳnh trên đường vận chuyển diễn ra tại khu vực Cầu cân ô tô của Công ty.

Nguyên nhân do chập điện gây cháy ở phía đầu xe và lan ra thùng chở lưu huỳnh, đám cháy phát triển rộng, phát tán khí độc ảnh hưởng đến môi trường cần phải xử lý nhanh chóng để hạn chế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khoảng 1 giờ diễn tập thực binh, tình huống giả định đã được các lực lượng ứng phó sự cố hoá chất trong Công ty, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Phú Thọ; sự hỗ trợ của Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao xử lý, đám cháy được khắc phục triệt để.

Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất tại Supe Lâm Thao có sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Phú Thọ. Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công ty đã điều động lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của đơn vị mình tham gia ứng cứu; sơ tán người xung quanh đến vị trí an toàn

Phát biểu chỉ đạo sau buổi diễn tập, ông Đặng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã đánh giá cao và biểu dương Công ty Supe Lâm Thao đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để buổi diễn tập được thực hiện bài bản, chính xác, nhanh gọn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Ông Phương cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Công ty tiếp tục phát huy công tác luyện tập, diễn tập từ tổ, ca tới cấp Công ty; đồng thời phát huy tinh thần "bốn tại chỗ": Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ để luôn chủ động trong việc ứng phó, xử lý kể cả các tình huống nhỏ, không để xảy ra sự cố lớn về hoá chất và môi trường.

"Thành công trong buổi diễn tập tại Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao là mô hình điểm để các công ty kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục xây dựng và triển khai công tác diễn tập ứng phó sự cố hóa chất trong thời gian tới", ông Phương cho biết.

Đội ngũ y tế diễn tập công tác cấp cứu người bị thương bởi ảnh hưởng sự cố hoá chất, sự cố môi trường.

Ngoài việc tổ chức diễn tập ứng phó các sự cố, Supe Lâm Thao cũng thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tổ chức đo tiếp địa các cột thu lôi chống sét và hệ thống nước cứu hỏa. Công nhân vận hành các vị trí dễ cháy nổ đều được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, huấn luyện cấp chứng chỉ về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Nhiều năm qua, Công ty không để xảy ra vụ cháy nổ nào.

Bên cạnh đó, Supe Lâm Thao còn đặc biệt chú trọng trong vấn đề bảo vệ môi trường thông qua việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với nhiều sáng kiến cải tạo môi trường làm việc; giám sát môi trường định kỳ, làm tốt công tác xử lý nước thải, khí thải và công tác quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; phối hợp với Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Bộ Lao động Thương binh xã hội) mở khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn hóa chất cho cán bộ và người lao động...