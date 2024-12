Syngenta xây thêm 4 cây cầu cho người dân đồng bằng sông Cửu Long

Đây là 2 trong số 4 cây cầu được Công ty Syngenta Việt Nam trao tặng các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 12/2024. Cũng trong dịp này, Syngenta Việt Nam đã trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và 80 phần quà cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằng chịt bậc nhất cả nước, riêng tại tỉnh Long An, hệ thống sông và kênh rạch có chiều dài lên tới 8.912km. Các khu vực vùng sâu vùng xa ở địa phương này không chỉ thiếu cầu mà những cây cầu cũ tạm, cầu gỗ nhỏ hẹp, cầu sắt đơn sơ không có lan can vịn… đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm xây dựng, không đảm bảo an toàn cho trẻ em đến trường cũng như người dân vận chuyển nông sản để giao thương. Do đó, việc đảm bảo giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân ở những khu vực này càng trở nên cấp thiết hơn.

Thấu hiểu sự khó khăn và những rủi ro tiềm ẩn đối với bà con khi phải di chuyển hằng ngày trên những cây cầu cũ, cầu yếu, kể từ năm 2022, Syngenta đã triển khai chương trình "Nhịp cầu yêu thương" nhằm xây dựng các cây cầu bê tông cốt thép thay thế các cây cầu tạm, cầu cũ nhỏ hẹp đã xuống cấp. Nhờ có những cây cầu bê tông vững chãi, người dân đã yên tâm hơn khi con em đến trường an toàn, việc đi lại làm ăn hay vận chuyển nông sản cũng trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều.

Tiếp tục thực hiện Dự án xây cầu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong năm 2024, Syngenta Việt Nam đã "nối nhịp bờ vui" tại 2 tỉnh Long An và Tiền Giang. 4 cây cầu dân sinh trị giá hơn 600 triệu đồng đã được hoàn thành sau 3 tháng thi công và sẽ được bàn giao cho người dân ở các vùng khó khăn thuộc tỉnh Long An và Tiền Giang trong tháng 12/2024 để kịp đón Tết Nguyên đán.

Đại diện Syngenta Việt Nam cùng đại diện chính quyền khánh thành cầu Rạch Lò tại xã Thủy Đông, huyện Thạch Hóa, tỉnh Long An

Trong suốt ba năm qua, Syngenta Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng tổng cộng 13 cây cầu bê tông tại các vùng nông thôn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Những cây cầu mới kiên cố bằng bê tông cốt thép không chỉ nối liền những con đường nông thôn, thúc đẩy giao thương, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mà còn góp phần tạo diện mạo mới khang trang hơn tại các vùng nông thôn, đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới.

2 trong 4 cây cầu dân sinh trị giá hơn 600 triệu đồng tại Long An và Tiền Giang được khánh thành và bàn giao vào tháng 12/2024.

Chia sẻ về hoạt động này, ông Trần Thanh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Syngenta Việt Nam cho biết: "Sau 3 năm triển khai chương trình 'Nhịp cầu yêu thương', đến nay, Syngenta đã xây dựng được 13 cây cầu, góp phần cải thiện đời sống cho hàng chục ngàn người dân tại các vùng nông thôn khó khăn. Chúng tôi tin rằng việc đầu tư vào hệ thống cầu dân sinh cho các xã, ấp là tiền đề quan trọng để hoàn chỉnh mạng lưới giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, cải thiện diện mạo nông thôn, tiến tới xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu."

Syngenta trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và 80 phần quà cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại Long An.

"Nhịp cầu yêu thương" là một trong số những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nối dài hành trình vì cộng đồng của Syngenta trong suốt hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam. Không chỉ mang đến những giải pháp tiên tiến về nông dược và hạt giống cho bà con nông dân, Syngenta Việt Nam còn thể hiện cam kết hỗ trợ thế hệ tương lai, cải thiện cuộc sống của nông dân, đồng thời tạo ra ảnh hưởng tích cực và bền vững đối với sự phát triển và triển vọng kinh tế của các cộng đồng nông thôn.

Các dự án cộng đồng của Công ty có sức lan tỏa mạnh mẽ trong lĩnh vực an sinh, sức khỏe, giáo dục và môi trường… được triển khai tại hầu khắp các địa phương trên cả nước. Ngoài hoạt động xây dựng cầu, trong suốt 15 năm qua, Syngenta đã trao tặng 165 ngôi nhà trị giá hơn 8 tỷ đồng cho những hộ nông dân nghèo tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước; bàn giao 25 nhà vệ sinh đạt chuẩn cho các trường học tại các địa phương; xây dựng 2 điểm trường tiểu học mới... Không chỉ vậy, Syngenta còn tổ chức thu gom hàng trăm tấn vỏ bao gói thuốc BVTV và trồng hàng ngàn cây xanh trên các tuyến đường nông thôn tại khu vực ĐBSCL.

Ngoài các chương trình CSR hàng năm nhằm hỗ trợ cộng đồng nông thôn, Syngenta Việt Nam còn tổ chức nhiều chuyến đi thực tế cho nhân viên đến các vùng sâu, vùng xa trên khắp cả nước. Nhân viên của công ty cũng tự nguyện đóng góp một phần tiền lương của mình cho các dự án cộng đồng, như quyên góp máy lọc nước cho trường học, trao tặng cặp sách, áo ấm cho học sinh, quà Tết cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt...