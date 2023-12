Xây thêm 5 cây cầu trị giá 1 tỷ đồng góp vào hành trình 30 năm chia sẻ yêu thương của Syngenta

Tiếp nối dự án xây cầu được triển khai thành công tại 02 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh trong năm 2022, Syngenta Việt Nam viết tiếp hành trình nối nhịp bờ vui tại 03 tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp.

05 cây cầu mới trị giá gần 1 tỷ đồng sẽ được khánh thành từ ngày 18/12/2023 đến ngày 20/12/2023, nhằm cải thiện giao thông cho học sinh và người dân nông thôn thuận tiện học tập và làm việc, phát triển cuộc sống.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty cũng trao tặng 40 suất học bổng cho học sinh Phổ thông trung học, 70 bộ dụng cụ học tập cho học sinh Trung học cơ sở và 100 phần quà cho nông dân khó khăn tại các địa phương.

Lễ khánh thành sẽ diễn ra từ ngày 18-20/12/2023.

Những cây cầu kết nối yêu thương vì cộng đồng

Những cây cầu kết nối giao thông có vai trò quan trọng trong đời sống người dân miền Tây Nam Bộ - nơi có hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằng chịt bậc nhất cả nước, đơn cử như tỉnh Vĩnh Long với trên 5.000 tuyến sông rạch dài gần 5.600km hay Đồng Tháp với hơn 4.000km đường thủy. Tại các vùng sâu vùng xa, nhu cầu giao thông đi lại càng đặc biệt cấp thiết hơn bởi địa phương không chỉ thiếu cầu, mà những cây cầu cũ tạm, cầu gỗ nhỏ hẹp, cầu sắt đơn sơ không có lan can vịn… sau nhiều năm xây dựng đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho trẻ em đến trường cũng như người dân vận chuyển nông sản để giao thương.

Cư ngụ tại ấp An Phú A, xã Long An, Bà Huỳnh Thị Yến cho biết cây cầu Bờ gòn gần nhà có chiều rộng chỉ 1,6m, vừa cho một chiếc xe gắn máy qua lại. Gầm cầu hẹp, ghe lớn không qua lọt nên ít nhiều cũng làm ảnh hưởng phát triển kinh tế của địa phương. Từ lâu lắm rồi, bà con trong ấp ao ước có được cây cầu rộng rãi để vận chuyển hàng hóa, ô tô di chuyển thuận tiện, đưa kinh tế phát triển đi lên.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam và đại diện địa phương.

Đồng cảm với những khó khăn và nguy hiểm tiềm ẩn cho bà con khi di chuyển hằng ngày, Syngenta Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng chính quyền các địa phương triển khai xây dựng những cây cầu mới khang trang, an toàn hơn. Sau hơn 03 tháng thi công, 05 cây cầu dân sinh trị giá gần 01 tỷ đồng đã được hoàn thành và bàn giao cho người dân ở các vùng khó khăn thuộc tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang để kịp đón Tết Nguyên Đán. Mỗi cây cầu đều được xây một cách kiên cố bằng bê-tông cốt thép, giúp kết nối giao thương thông suốt, rút ngắn khoảng cách di chuyển liên xã liên ấp, hỗ trợ học sinh và người dân đi lại dễ dàng.

Ông Nguyễn Văn Ấu, Trưởng ấp Hòa Hiệp vui mừng bày tỏ: "Cây cầu mới vừa là phương tiện liên kết với ấp bạn để giao thương hàng hóa, vừa giúp các em học sinh cũng như bà con nhân dân đi lại thuận tiện, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trong xây dựng xây dựng nông thôn mới. Tôi cám ơn các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là công ty Syngenta tạo điều kiện để nhân dân ấp Hòa Hiệp có được niềm vui nhân ngày xuân sắp đến".

Bên cạnh những công trình thiết thực này, Công ty cũng trao tặng 100 phần quà cho nông dân nghèo và 60 suất học bổng nâng bước học sinh nghèo đến trường.

Mỗi cây cầu vững chắc đã và đang mở ra con đường đi lại an toàn cho người dân, cho các cháu học sinh cũng như sự thuận lợi trong vận chuyển nông sản cho bà con.

Chia sẻ về hoạt động này, ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam cho biết: "Chương trình Nhịp cầu Yêu thương được Syngenta triển khai từ năm 2022, đến nay đã xây dựng được 9 cây cầu, góp phần cải thiện đời sống cho hàng chục ngàn người dân tại các vùng nông thôn khó khăn. Mỗi cây cầu vững chắc đã và đang mở ra con đường đi lại an toàn cho người dân, cho các cháu học sinh cũng như sự thuận lợi trong vận chuyển nông sản cho bà con. Chúng tôi tin rằng, chương trình đầu tư vào hệ thống cầu dân sinh cho các xã ấp sẽ là tiền đề quan trọng để hoàn chỉnh hơn mạng lưới giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại".

Ông Nguyễn Văn Liêm, PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long bày tỏ: "Nhiều năm nay, bà con ở các vùng sâu vùng xa tại Vĩnh Long gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Do đường sá không được liên thông, việc giao thương các sản phẩm nông nghiệp cũng gặp khó khăn, việc đi học của các em học sinh cũng gặp nhiều khó khăn. Bà con đều mong ước có cây cầu mới vững chãi hơn để thay thế cầu cũ tạm tự bắc qua sông. Do đó, địa phương đã tích cực vận động các nguồn lực từ doanh nghiệp và xã hội để biến mong ước của bà con thành hiện thực. Syngenta đã đồng hành và hỗ trợ kịp thời để Tết này bà con có cầu mới đi lại an toàn, vận chuyển hàng hóa đến trung tâm huyện nhanh chóng. Cây cầu mới sẽ nối liền những con đường nông thôn, không chỉ tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, tiêu thụ nông sản mà còn góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thông qua hoạt động, Syngenta cũng đã trực tiếp hỗ trợ địa phương tăng tốc thực hiện nhiệm vụ xóa cầu tạm - tiêu chí số 2 trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới."

Syngenta và 30 năm bắc thêm nhiều nhịp cầu yêu thương

Lễ khánh thành 05 cây cầu tại 03 tỉnh miền Tây Nam Bộ là hoạt động mới nhất trong hành trình vì cộng đồng của Syngenta. Hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Syngenta không chỉ mang đến những giải pháp và công nghệ tiên tiến về nông dược và hạt giống cho bà con nông dân, mà còn luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh sẻ chia với cộng đồng. Thông qua các dự án thiết thực trong lĩnh vực: an sinh, sức khỏe, giáo dục và môi trường, Công ty đã và đang xây thêm nhiều "nhịp cầu yêu thương" cho các vùng nông thôn khó khăn theo nhiều cách khác nhau.

Tiêu biểu là chương trình"Mái ấm Syngenta" được thực hiện từ năm 2010, đến nay đã trao tặng hơn 160 căn nhà trị giá hơn 07 tỷ đồng cho các hộ nông dân nghèo trên toàn quốc giúp họ có nơi an cư lạc nghiệp, yên tâm tăng gia sản xuất. Cùng với đó là chương trình "Nhà vệ sinh Thân thiện" triển khai từ năm 2022, chỉ sau hai năm, Syngenta đã xây dựng được 20 nhà vệ sinh với tổng kinh phí 600 triệu đồng cho các trường tiểu học ở các địa bàn khó khăn. Hàng năm, Công ty cũng tổ chức chương trình thiện nguyện "Cùng Syngenta chia sẻ yêu thương" trao hàng trăm phần quà và chăn đông cho các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng hàng ngàn áo ấm và xe đạp cho các học sinh nghèo… tại nhiều tỉnh thành.

Hàng năm, Công ty cũng tổ chức chương trình thiện nguyện "Cùng Syngenta chia sẻ yêu thương" trao hàng trăm phần quà và chăn đông cho các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng hàng ngàn áo ấm và xe đạp cho các học sinh nghèo… tại nhiều tỉnh thành.

Góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, Syngenta còn tích cực triển khai chương trình "Môi trường sạch, Cuộc sống xanh" từ năm 2015 với 02 mục tiêu chính: tăng cường đào tạo nông dân về sử dụng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm; khuyến khích bà con thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật để quy đổi quà thiết thực. Đến nay, chương trình đã giúp 17.000 nông dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn; hơn 100 tấn vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật được thu gom và tiêu huỷ tại 15 tỉnh thành. Song song đó, Syngenta cũng đẩy mạnh chương trình trồng cây trên các tuyến đường nông thôn, nhằm giữ gìn môi trường sống xanh-sạch-đẹp và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Gắn liền cam kết kinh doanh cùng với trách nhiệm xã hội, Syngenta Việt Nam chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng cán bộ công nhân viên với quan niệm "tình yêu lớn lên nhờ sự cho đi, lòng tốt lớn lên khi được lan tỏa". Trong nhiều dự án, nhân viên của Syngenta đều được tự nguyện đăng ký tham gia, đóng góp vật chất hoặc công sức của mình để lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp đỡ. Sau mỗi chuyến đi, nhân viên sẽ hiểu thêm về đời sống của người nông dân và cộng đồng địa phương nơi công ty đang hoạt động.

Chia sẻ về chuỗi chương trình, ông Trần Thanh Vũ khẳng định: "Ngoài mục tiêu và khát vọng mang đến những giải pháp và công nghệ tiến tiến về nông dược, hạt giống giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và cải thiện thu nhập, Syngenta không ngừng thực hiện sứ mệnh sẻ chia với cộng đồng. Mỗi chuyến đi tới các địa phương là cơ hội để Syngenta thấu hiểu rằng còn rất nhiều những mảnh đời cần được sẻ chia, cần một bàn tay hỗ trợ để vươn lên trong cuộc sống. Do đó, trong hiện tại và cả tương lai, Công ty sẽ nỗ lực nhiều hơn để cùng cộng đồng lan tỏa yêu thương, thắp lên niềm tin và hy vọng cho trẻ em, đồng hành và nâng bước người nông dân thêm tự chủ kinh tế".