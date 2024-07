Tác giả "Game of Thrones" - George R.R. Martin nói gì về "House of the Dragon" mùa 2? Tác giả "Game of Thrones" - George R.R. Martin nói gì về "House of the Dragon" mùa 2?

Phần tiền truyện của "Game of Thrones" - "House of the Dragon" mùa 2 đã tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ và giới phê bình. Tâm điểm của những tranh cãi này chính là cách mà bộ phim chuyển thể tình tiết "Blood and Cheese" nổi tiếng từ nguyên tác văn học.

Ngay từ những tập đầu tiên, "House of the Dragon" mùa 2 đã đẩy người xem vào vòng xoáy kịch tính và những cuộc xung đột đẫm máu, bắt đầu từ cái chết thương tâm của con trai Rhaenyra dưới móng vuốt của con rồng Vhagar do Aemond điều khiển. Nỗi đau mất con đã thôi thúc Daemon thuê hai sát thủ Blood và Cheese để trả thù Aemond. Tuy nhiên, kế hoạch này đã đi chệch hướng một cách khủng khiếp khi họ đột nhập vào phòng của Hoàng hậu Helaena và sát hại một trong hai đứa con trai sinh đôi của cô là Jaehaerys.

Tác giả "Game of Thrones" - George R.R. Martin nói gì về "House of the Dragon" mùa 2? Sự thay đổi này đã khiến không ít người hâm mộ nguyên tác "Fire & Blood" cảm thấy thất vọng. Trước làn sóng phản ứng dữ dội, George R.R. Martin - "cha đẻ" của thế giới Westeros đã lên tiếng bảo vệ cách tiếp cận của bộ phim. Trên blog cá nhân, ông cho rằng, "Phần duy nhất của bộ phim đang bị chỉ trích là kết thúc của câu chuyện Blood and Cheese. Tôi thấy cái kết này rất mạnh mẽ, như một cú đấm vào bụng, đặc biệt là đối với những người xem chưa từng đọc Fire & Blood. Có rất nhiều điều để nói về vấn đề này, nó khá phức tạp". Cặp đôi sát thủ Blood và Cheese trong "House of the Dragon". Ảnh: Deadline. Bản thân Martin cũng có những cảm xúc lẫn lộn về mùa phim mới. Ông đánh giá cao cốt truyện tổng thể nhưng vẫn bày tỏ sự e dè trước một số tình tiết và nhân vật được thêm thắt bởi các biên kịch mà không có trong nguyên tác của mình. Tuy nhiên, có một điểm mới được thêm vào mà Martin đặc biệt khen ngợi, đó là sự xuất hiện một chú chó đồng hành cùng Cheese, một trong hai sát thủ. Mặc dù thường không thích việc thêm thắt vào tác phẩm của mình nhưng Martin lại cho rằng chú chó này là một chi tiết tuyệt vời. "Tôi thường không phải là fan của việc các biên kịch thêm nhân vật vào nguyên tác khi chuyển thể. Đặc biệt là khi nguyên tác đó là của tôi. Nhưng chú chó này thật sự xuất sắc. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ghét Cheese, nhưng tôi còn ghét hắn hơn khi hắn đá chú chó đó. Sau đó, khi chú chó ngồi dưới chân hắn, ngước nhìn lên, điều đó gần như làm tan nát trái tim tôi. Chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng sự hiện diện của nó, những khoảnh khắc ngắn ngủi trên màn hình đã mang lại cho hắn rất nhiều tính người. Sự hiện diện thầm lặng của chú chó đó nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những người đàn ông tồi tệ nhất, những kẻ hèn hạ và đồi bại, cũng có thể yêu và được yêu. Tôi ước gì mình đã nghĩ ra chú chó đó. Tôi đã không làm vậy, nhưng người khác đã làm," Martin viết. Tác giả George R.R. Martin thán phục vì biên kịch "House of the Dragon" đã thay đổi nguyên tác. Ảnh: BT. Việc thay đổi tình tiết Jaehaerys bị giết trong phim thay vì Maelor như trong sách là một trong những điểm gây tranh cãi nhiều nhất. Trong "Fire & Blood", những kẻ ám sát đã buộc Hoàng hậu Helaena phải chọn một trong hai đứa con của mình để chết. Helaena chọn đứa con út Maelor (nhân vật không xuất hiện trong phim), nhưng những kẻ ám sát lại giết Jaehaerys. Sự lựa chọn đau lòng này càng trở nên ám ảnh hơn khi những kẻ ám sát đảm bảo Maelor biết rằng mẹ anh đã chọn anh để chết trước khi chúng rời đi cùng cái đầu của Jaehaerys. Mặc dù gây ra nhiều tranh cãi nhưng việc thêm vào hình ảnh chú chó đã mang đến một góc nhìn mới về nhân vật Cheese, làm nổi bật sự phức tạp của bản chất con người ngay cả ở những nhân vật tàn ác nhất. Lời khen ngợi bất ngờ của Martin dành cho sự bổ sung này cho thấy "House of the Dragon" đang hướng tới một phong cách kể chuyện đa chiều và sâu sắc hơn. Tham khảo thêm Sao nữ "Game of Thrones" kiện chồng cũ

