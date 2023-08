Tác giả nổi tiếng Colleen Hoover vướng tranh cãi cổ súy lạm dụng

Trong thế giới văn học, ít tác giả nào có thể tự mình đứng vững trong danh sách sách bán chạy nhất trong nhiều tháng mà không kèm theo một làn sóng lời khen ngợi hoặc những cuộc tranh cãi nảy lên quanh tác phẩm của họ.

Ví dụ sống động cho câu chuyện này chính là Colleen Hoover, một tên tuổi đình đám trong giới văn chương hiện đại Mỹ. Colleen Hoover không chỉ xoay quanh việc viết sách lãng mạn đương đại, mà còn chứa đựng những yếu tố giật gân tâm lý hấp dẫn và điều này đã thu hút sự quan tâm từ cả hai đối tượng độc giả nam và nữ.

Tác giả nổi tiếng vướng tranh cãi cổ súy lạm dụng

Colleen Hoover là một trong những nhà văn Mỹ thành công nhất trong 10 năm trở lại đây ở khía cạnh thương mại. Ảnh: IT.

Colleen Hoover hiện tại 43 tuổi, cô đã xây dựng sự nghiệp văn chương vượt bậc trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Từ việc tự xuất bản những tác phẩm đầu tiên, cô đã nhanh chóng thể hiện khả năng sáng tạo và có tới 14,3 triệu bản sách được bán ra vào năm 2022. "It Ends With Us", một trong những tác phẩm tiêu biểu đã ghi dấu sự nổi tiếng của cô vào năm 2016 và đến nay vẫn làm lay động lòng của người đọc. Câu chuyện trong cuốn sách này không chỉ thể hiện tài năng viết lách của Hoover, mà còn được chuyển thể thành phim với sự tham gia của nữ diễn viên Blake Lively, dự kiến ra mắt vào năm 2024.

Colleen Hoover, thường được gọi là "CoHo", đã xây dựng một cộng đồng người hâm mộ đông đảo và tích cực bàn luận quanh tác phẩm của cô. Trang fanpage trên Facebook của cô có hơn 940,000 người theo dõi và TikTok cá nhân của cô có tới 1.4 triệu người theo dõi. Cô đã được xếp thứ hai trong danh sách tác giả được theo dõi nhiều nhất trên Goodreads (website dành cho người đọc sách), chỉ sau tác giả nổi tiếng Stephen King. Không chỉ dừng lại ở đó, Hoover còn được tạp chí TIME vinh danh là một trong những người có ảnh hưởng nhất vào năm 2023. Trên bảng xếp hạng sách bán chạy của The New York Times, tác phẩm của cô luôn chiếm vị trí hàng đầu trong danh mục Sách hư cấu bán chạy nhất bìa mềm.

Sách của Collen Hoover hấp dẫn với khán giả trẻ. Ảnh: IT.

Những người yêu mến tác phẩm của Hoover thường sử dụng những từ như "ngất ngây", "ngọt ngào đến bỏng rát" để mô tả cảm xúc mà sách của cô mang lại. Những hình ảnh trên TikTok thể hiện độc giả đắm chìm trong những cảm xúc mê mải, bồi hồi đến mức nín thở khi đối mặt với những tình tiết giật gân hay gây sốc, cảm xúc đầy mê muội trong sách của cô.

Tuy nhiên, cũng không thiếu những đánh giá tiêu cực về tác phẩm của Hoover. Một số người đã đưa ra những lý luận về tính nguy hiểm trong chủ đề và cốt truyện của cô. Cụ thể, một số độc giả đã lên án "It Ends With Us" vì cho rằng, cuốn sách này đã tối giản hóa và lãng mạn hóa các hành vi lạm dụng trong một mối quan hệ.

"It End With Us" là một trong những tác phẩm ăn khách nhất của Collen Hoover. Ảnh: IG.

Những lời phàn nàn về việc tác phẩm của Hoover tạo hình lạm dụng không chỉ tỏ ra trong các cuốn sách của cô, mà còn trong cách cô xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật. "It Ends With Us" kể về cuộc hành trình của Lily Bloom và mối quan hệ phức tạp của cô với hai người đàn ông là Atlas Corrigan và bác sĩ Ryle Kincaid. Trong sách, mối quan hệ giữa Lily và Ryle đã thể hiện những khía cạnh lạm dụng từ thể xác, tinh thần và tâm trí. Một câu trích dẫn nổi tiếng trong sách nói: "Sometimes it’s the one who loves you who hurts you the most - Đôi khi người yêu bạn nhất lại làm bạn đau nhất".



Colleen Hoover đã phản ứng mạnh với tranh cãi và ý kiến trái chiều xung quanh tác phẩm của mình. Cô cho biết, cô không đọc những đánh giá tiêu cực và tập trung vào việc mang lại niềm vui và cảm xúc cho những người yêu thích tác phẩm của mình.