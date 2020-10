Tại tỉnh An Giang, Bộ NNPTNT vừa công bố lô cá gì xuất khẩu sang EU, Trung Quốc, Trung Đông?

Ông Đỗ Lập Nghiệp, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Việt, cho biết: Tập đoàn Nam Việt hiện có vùng nuôi cá tra áp dụng công nghệ cao với đầy đủ các chứng chỉ GlobalGAP, ASC, VietgGAP đảm bảo an toàn cho môi trường xung quanh và đảm bảo cung cấp nguyên liệu với chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến (thứ 3 từ bên phải qua), cùng đại diện EU kiểm tra sản phẩm cá tra xuất khẩu của tỉnh An Giang

Hiện Nam Việt có nhà máy chế biến thức ăn đủ điều kiện sản xuất với các chứng nhận gloabal gap, hợp chuẩn TCVN 10300 đáp ứng được 100% nhu cầu của các vùng nuôi và còn được bán ra ngoài thị trường.

Mỗi tháng Nam Việt sẽ xuất khẩu từ 300 - 350 container, mỗi container 25 tấn sản phẩm cá tra sản xuất theo quy trình công nghệ cao, gồm: Cá tra phi lê, cá tra nguyên con cắt khúc, cá tra xẻ bướm, cá tra cắt lát và cá tra còn da, cùng các mặt hàng giá trị gia tăng như: Giò chả basa Nam Việt, chả basa đặc biệt, chả basa thì là, các mặt hàng phi lê tẩm bột và chả viên tẩm bột.... sang các thị trường quan trọng, như: EU, Nam Mỹ, Asean, Trung Quốc và Trung Đông.

"Lô hàng cá tra sản xuất theo quy trình công nghệ cao xuất khẩu sang thị trường EU, Nam Mỹ, Asean, Trung Quốc và Trung Đông mang ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá sản phẩm cá tra của Nam Việt ra thị trường thế giới và thị trường nội địa để người tiêu dùng biết đến sản phẩm cá tra thơm ngon, dinh dưỡng được sản xuất chế biến theo tiêu chuẩn xanh, sạch, tiện lợi..."- ông Đỗ Lập Nghiệp, chia sẻ.

Lễ công bố lô hàng cá tra xuất khẩu sang thị trường EU, Nam Mỹ, Asean, Trung Quốc và Trung Đông của tỉnh An Giang ngày 30/10

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho rằng: Mặc dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản của nước ta thời gian qua cơ bản đạt mục tiêu đã được đề ra, đặc biệt là ngành hàng cá tra có sự vượt khó khi dần tiếp cận trở lại với các thị trường truyền thống.

Ông Phùng Đức Tiến khẳng định: "Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) tạo điều kiện rất lớn đối với các ngành hàng chủ lực của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, An Giang nói riêng thuận lợi hơn trong việc xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Tôi tin tưởng An Giang sẽ thực hiện tốt việc tiêu thụ các loại nông sản chủ lực của tỉnh, đặc biệt là ngành hàng cá tra được sản xuất theo công nghệ cao, góp phần gắn mối liên kết giữa doanh nghiệp và người nuôi cũng như tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân trong thời gian tới".