Tài xế bất ngờ khi thấy biển báo hạn chế tốc độ 60km/h trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Biển hạn chế tốc độ 60km/h trên cao tốc

Nhằm làm rõ thực hư, trưa 23/5, PV Báo Dân Việt có chuyến khảo sát trên toàn tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây này.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chụp trưa 23/5. Ảnh: Bùi Phụ



Khi xe chúng tôi từ hướng Phan Thiết vào với tốc độ cho phép 120km/h thì phải nhịp thắng vì phía trước là biển báo hạn chế tốc độ xuống 100km rồi 80km và biển báo 60km/h. Đoạn các biển báo hạn chế tốc độ này dài hơn 1km và đi ngang một công trình phụ của cao tốc đang được thi công cho hoàn chỉnh nằm trên địa bàn huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

Quả thật, dù là ban ngày, có chuẩn bị tâm lý trước nhưng chúng tôi cũng không khỏi “sốc” khi thắng gấp để không vi phạm tốc độ. Nếu về đêm, tài xế không cẩn thận thì khó thoát khỏi vi phạm tốc độ cho phép.

Vào tỉnh Đồng Nai cũng có 2 điểm hạn chế tốc độ từ 120 xuống 100 xuống 80km/h ở các điểm đang thi công các công trình phụ ven cao tốc.

Biển báo tốc độ 60km đoạn thi công trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, chụp lúc 11g30 trưa 23/5. Ảnh: Bùi Phụ



Theo lời tài xế Lê Văn T., tối thứ Nhật cuối tuần rồi, anh và nhóm bạn cùng lái ô tô trên cao tốc từ Phan Thiết về TP.HCM.

“Thời điểm chúng tôi đi ban đêm, tốc độ xe lúc này khoảng 100km/h mà đoạn này không có đèn đường nên cả đoàn gần 10 xe không hề biết mình vi phạm tốc độ khi đi ngang qua các biển báo này ở huyện Hàm Tân. Mãi đến trạm dừng chân trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, một tài xế khác báo chúng tôi mới biết. Giờ thì chúng tôi đang hồi hộp, lo lắng không biết có bị xử phạt nguội hay không…”, anh Lê Văn T. than thở.

Còn tài xế Trần B. nhà ở Đồng Nai cho rằng, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư nên có bản thông báo ở đầu vào cao tốc có nội dung: Trên đường có những điểm đang thi công, có hạn chế tốc độ…” cho tài xế biết và lưu ý. Nhất là ban đêm không đèn đường, tài xế không quen đường dễ bị vi phạm tốc độ…

Biển báo tốc độ để đảm bảo an toàn!

Chiều 23/5, trao đổi với Dân Việt, Thiếu tá Hoàng Xuân Ân, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT- Bộ Công an) cho biết, những khu vực thi công, có gắn biển báo hạn chế tốc độ nêu là có hiệu lực pháp luật. Do đó CSGT đang thực hiện bắn tốc độ toàn trên tuyến đường này, kể cả những khu vực hạn chế tốc độ. Và lực lượng CSGT cũng thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại.

Biển báo tốc độ 80km đoạn thi công trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, chụp lúc 11g30 trưa 23/5. Ảnh: Bùi Phụ

Được biết, chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là Ban quản lý dự án Thăng Long( Bộ GTVT).

Trao đổi đổi với Dân Việt, một người có trách nhiệm thi công của tuyến cho biết, những biển báo hạn chế tốc độ nêu trên là đúng thực tế. Sau khi Hội đồng nghiệm thu Nhà nước nghiệm thu tuyến đã yêu cầu chủ đầu tư, các cơ quan chức năng liên quan, gắn thêm những biển báo hạn chế tốc độ ở những nơi còn thi công. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả người và phương tiện qua lại. Sau khi thi công xong sẽ tháo những biển báo hạn chế tốc độ này…

Cũng theo vị này, ban đêm biển báo phản quang sẽ thấy rõ và mong tài xế tham gia trên toàn tuyến nay cẩn thận quan sát để tránh vi phạm…

Chiều 23/5, sau khi nhận được hình ảnh chúng tôi chuyển sang về biển báo hạn chế tốc độ xuống còn 60km/h, đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết, ngày 24/5 sẽ cho đoàn đi kiểm tra lại toàn tuyến. Nếu thấy những biển báo không hợp lý sẽ cho tháo gỡ…

Xe lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, chụp trưa 23/5. Ảnh: Bùi Phụ

Cần sớm xây dựng trạm dừng chân

Hai tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 200km đã đưa vào vận hành nhưng vẫn chưa có trạm dừng chân… (Phan Thiết - Dầu Giây (dài 99km) và Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 101km - nếu tính thêm đoạn từ Dầu Giây về TP.HCM thì thêm khoảng 50km nữa)

Như vậy với tuyến đường dài này, các phương tiện lưu thông phải chạy liên tục khoảng hơn 4g liền mới đến trạm dừng nghỉ. Vì vậy, tài xế trước khi tham gia giao thông vào 2 tuyến cao tốc này cần hết sức chú ý về lượng xăng – dầu để lưu thông.

Theo Ban quản lý dự án Thăng Long, chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, trên tuyến này sẽ được đầu tư 2 trạm dừng dừng chân ở cả 2 hướng tuyến, mỗi trạm dừng nghỉ có diện tích 2 ha. Vị trí dự kiến đặt ở giữa tuyến cao tốc, đoạn giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Trạm dừng chân sẽ có các hạng mục chính như: Bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, trạm xăng, khu nghỉ ngơi… Việc triển khai các trạm dừng còn liên quan tới công tác thiết kế, đấu thầu, phê duyệt chọn lựa nhà đầu tư nên thời gian triển khai trạm dừng chân mất khoảng từ 8-9 tháng, chưa tính đến chuyện có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thêm.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Vĩnh - Hảo- Phan Thiết ngày càng nhộn nhịp. Ảnh: Bùi Phụ

Còn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết do Ban 7( Bộ GTVT) làm chủ đầu tư và dự kiến cũng trạm dừng chân 2 bên cao tốc tại Km144+560 và Km205+092 thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận. Hiện các cơ quan chức năng đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết có 5/5 nút giao dọc tuyến đã hoàn tất để các xe ôtô có thể lưu thông ra khỏi cao tốc tìm các cây xăng tiếp thêm nhiên liệu rồi vào lại. Tuy nhiên, nhiều tài xế cho rằng, việc ra rồi vào cao cao tốc mất rất nhiều thời gian.

Riêng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hiện cũng chỉ có 3 trong số 7 nút giao cho phép lưu thông.

Vị vậy, nhiều nhà tài xế và doanh nghiệp đề nghị các cơ quan chức năng cần khẩn trương xây dựng các trạm dừng chân trên 2 tuyến cao tốc này. Khi có trạm dừng, tài xế được vào nghỉ ngơi, tiếp thêm nhiên liệu, vệ sinh sau quãng đường dài với tốc độ cao… là vừa đảm bảo ATGT vừa phát huy hiệu quả kinh tế cho toàn diện tuyến cao tốc đi qua…