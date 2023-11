Tạm dừng chuyến bay vì 2 hành khách doạ có súng Tạm dừng chuyến bay vì 2 hành khách dọa có súng

Sáng 8/11, Trung tâm An ninh - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Cảng vụ hàng không miền Trung xử lý 2 hành khách vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không.

Theo đó, tối 7/11, trực an ninh sân đỗ tàu bay tại bến đỗ số 27 sân bay Đà Nẵng nhận được yêu cầu hỗ trợ từ tiếp viên chuyến bay VN186 việc có 2 hành khách nam tung tin mang súng lên tàu bay.

Chuyến bay VN186 (chặng bay DAD - HAN) dự kiến khởi hành lúc 19h25 ngày 7/11. Tuy nhiên, cơ trưởng phải ra quyết định từ chối vận chuyển sau sự việc. Nhận thông tin, lực lượng An ninh hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Trung đã đến vị trí tàu bay đỗ bến số 27. Đánh giá tính chất mức độ sự việc, Cảng vụ Hàng không miền Trung ra quyết định áp giải 2 đối tượng tung tin trên xuống khỏi tàu bay, tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay và tiến hành lục soát tàu tàu bay. Sân bay Đà Nẵng. Ảnh: D.B Đến 21h cùng ngày, kết thúc quá trình lục soát đối với tàu bay, hành khách, hành lý nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm chất nổ. Đến 22h cùng ngày chuyến bay chuyến bay VN186 tiếp tục thực hiện hành trình DAD-HAN. Hai người tung tin có súng được xác định là N.Đ.T (SN 1993, trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và L.X.Q (SN 1983, trú TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Hiện vụ việc đang được Cảng vụ hàng không miền Trung xử lý theo quy định của Luật hàng không. Xuất hiện văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học do mưa lớn tại Đà Nẵng 08/11/2023 08:14

