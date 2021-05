Tạm dừng lễ hội, du khách vẫn đổ về Hội An dịp lễ 30/4-1/5

Anh Nguyễn Đình Thế (du khách đến từ Quảng Bình) chia sẻ: "Gia đình tôi chọn Hội An là điểm đến trong dịp lễ này là vì nơi đây là điểm đến an toàn, có nhiều cảnh đẹp, không khí yên bình. Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ngày lễ này khi đi tham quan chúng ta nên đeo khẩu trang để giữ an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh".