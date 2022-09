Tạm giữ bảo vệ trường mầm non 70 tuổi nghi xâm hại nữ sinh lớp 6 tới có thai

Ngày 17/9, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ bảo vệ trường mầm non trên địa bàn vì nghi xâm hại nữ sinh học lớp 6 trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.