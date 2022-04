Bắt khẩn cấp chú họ nghi xâm hại bé gái 10 tuổi ở Thái Bình

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an TP.Thái Bình đang điều tra, làm rõ thông tin liên quan đến tố cáo bé gái 10 tuổi nghi bị chú họ xâm hại trên địa bàn thành phố.

Ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng nghi xâm hại bé gái 10 tuổi.

Danh tính người này được xác định là N.T.S (51 tuổi, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình). Bé gái nghi bị xâm hại trong vụ việc 10 tuổi, đang học lớp 4.

Đối tượng N.T.S đã bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ nghi xâm hại bé gái 10 tuổi ở Thái Bình. Ảnh: CTV

Theo báo cáo ban đầu của UBND xã nơi bé gái 10 tuổi cư trú, khoảng 22 giờ ngày 29/3, Công an xã này đã tiếp nhận đơn trình báo của chị P.T.T (SN 1984, mẹ bé gái 10 tuổi) trình bày về sự việc bé gái nghi bị xâm hại.

Cụ thể, chị T trình báo, tối 27/3, con gái của chị kể rằng khoảng từ 15 giờ đến 16 giờ ngày 19/3, khi cháu đang chơi cùng nhóm bạn trên trục đường thôn gần nhà, lúc này N.T.S đi xe máy điện đến, nói "đứa nào đi về nhà chú để chú cho ít đồng nát bán lấy tiền mua kem".

Sau đó, S đưa bé gái 10 tuổi về trang trại nơi S làm việc. Tại đây, S đưa bé gái vào phòng khách của trang trại, khóa cổng, cửa phòng, tắt điện, có hành vi xâm hại bé gái.

Đối tượng sau đó cho bé gái kẹo, nho, ít ve chai và mở cổng cho bé tự đi bộ về nhà.

Sau khi nhận được trình báo nêu trên của chị T, UBND xã nơi 2 mẹ con cư trú đã chỉ đạo Công an xã báo cáo vụ việc lên Công an TP.Thái Bình, đồng thời phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP.Thái Bình điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.